Pomagamy i chronimy. Policjanci z pomocą niepełnosprawnej seniorce. Data publikacji 18.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Ogniwa Patrolowo Interwencyjnego z Komisariatu Policji w Kętach podjęli interwencję, w trakcie której pomogli niepełnosprawnej 65 – letniej mieszkance Kęt. Kobieta przewróciła się w swoim mieszkaniu i nie mogła wstać.

Do zdarzenia doszło w nocy z 16/17 kwietnia br. na jednym z kęckich osiedli. Tuż przed północą policjanci otrzymali zgłoszenie z Centrum Powiadamiania Ratunkowego, dotyczące niepełnosprawnej mieszkanki Kęt, która wywróciła się w swoim mieszkaniu i nie może się podnieść. Policjanci natychmiast udali się pod wskazany adres. Mieszkanie znajdowało się na parterze, ale drzwi były zamknięte na klucz. W związku z tym policjanci do mieszkania dostali się przez okno. Po wejściu do środka przenieśli 65– latkę na łóżko. W rozmowie z kobietą ustalili, że w wyniku upadku nie doznała żadnych obrażeń ciała, więc nie potrzebuje opieki medycznej. Policjanci powiadomili jednak o zdarzeniu pracowników gminnej opieki społecznej. Seniorka podziękowała policjantom za szybką pomoc w trudnej sytuacji.

(KWP Kraków/ awk)