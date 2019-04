Natychmiastowa pomoc policjantów patrolujących miasto Data publikacji 18.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z białostockiego oddziału prewencji udzielili pomocy młodej kobiecie, która upadła na chodnik. Funkcjonariusze zadbali o jej bezpieczeństwo do chwili przyjazdu karetki pogotowia, która przetransportowała poszkodowaną do szpitala.

Późnym wieczorem, we wtorek, patrolujący ulicę Wrocławską policjanci z białostockiego oddziału prewencji zauważyli przewracającą się na chodniku młodą kobietę. Funkcjonariusze natychmiast do niej podbiegli. Leżąca na chodniku kobieta cała się trzęsła i dusiła. Funkcjonariusze natychmiast udrożnili drogi oddechowe leżącej kobiecie i zabezpieczyli ją przed dalszymi urazami układając w pozycji bocznej. Dopiero po udrożnieniu dróg oddechowych ratowana zaczęła samodzielnie oddychać. Cały czas mundurowi monitorowali jej funkcje życiowe zapewniając poszkodowanej bezpieczeństwo. Gdy kobieta odzyskała świadomość nie wiedziała, gdzie się znajduje i co się stało. Poszkodowana została bezpiecznie przekazana zespołowi medycznemu karetki pogotowia i trafiła do szpitala.