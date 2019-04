Areszt za zgwałcenie Data publikacji 18.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Zwabił ofiarę pod pretekstem wynajęcia mieszkania, a następnie upoił alkoholem i zgwałcił. Decyzją będzińskiego sądu do aresztu śledczego trafił 37-letni czeladzianin, który wykorzystał seksualnie w swoim mieszkaniu 46-letnią kobietę. Aresztowanemu mężczyźnie grozi teraz 12 lat więzienia.

Do zdarzenia doszło w miniony poniedziałek, 15.04.br., w jednym z mieszkań w czeladzkiej dzielnicy Piaski. 37-letni właściciel lokalu, który wcześniej nawiązał kontakt w sprawie jego wynajmu, umówił się z 46-latką, by przekazać jej do użytkowania mieszkanie. Kobieta nie zastała jednak w domu wynajmującego, a jego telefon milczał. Po pewnym czasie 37-latek pojawił się na miejscu. W ramach przeprosin za spóźnienie, zaproponował 46-latce alkohol. Spożycie prawdopodobnie niewielkiej jego ilości spowodowało chwilową utratę świadomości pokrzywdzonej, którą mężczyzna wykorzystał seksualnie. Zgwałconą kobietę 37-latek pozostawił w zamkniętym mieszkaniu. Dopiero następnego dnia odnalazła ją jej córka, która dotarła do mieszkania chwilę przed powrotem 37-latka. Kobieta o całym zdarzeniu poinformowała oficera dyżurnego czeladzkiego komisariatu. Wysłany przez niego patrol zatrzymał na miejscu sprawcę zgwałcenia.

Decyzją będzińskiego sądu mężczyzna spędzi teraz w areszcie śledczym najbliższe trzy miesiące.

(KWP w Katowicach / mw)