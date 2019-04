Fałszowanie zwolnień lekarskich zakończyło się zatrzymaniami i aresztem Data publikacji 18.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału do Walki z Korupcją z KWP w Szczecinie zatrzymali lekarza, jego współpracownicę oraz dwie inne osoby, którzy poświadczali nieprawdę w dokumentacji medycznej. Łącznie zatrzymanym przedstawiono kilkadziesiąt zarzutów. Głównemu podejrzanemu grozi nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Sprawa jest rozwojowa.

Policjanci przed zatrzymaniem pracowali przy sprawie kilkanaście miesięcy. Po tym czasie został zebrany materiał dowodowy, który pozwolił na wszczęcie przez Prokuraturę Okręgową w Szczecinie śledztwa, które następnie zostało powierzone do prowadzenia przez Wydział do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

W dniu 16 kwietnia 2019 r. policjanci zatrzymali łącznie cztery osoby w tym lekarza, któremu zarzuca się popełnienie przestępstwa polegającego na tym, że działając wspólnie i w porozumieniu z inną ustaloną osobą w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w związku z pełnieniem funkcji publicznej, przyjął od innej ustalonej osoby obietnicę korzyści majątkowej w zamian za zachowanie stanowiące naruszenie przepisów prawa, a polegające na tym, że będąc lekarzem poświadczył nieprawdziwe okoliczności niezdolności do pracy w dokumencie tj. zwolnieniu lekarskim, pomimo iż w rzeczywistości nie przeprowadził badania lekarskiego i w ten sposób udzielił pomocy innej ustalonej osobie w doprowadzeniu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem tj. wyłudzenia świadczenia w postaci zasiłku chorobowego, nadto temu samemu podejrzanemu zarzuca się popełnienie 54 innych przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów. Ustalono bowiem, że podejrzany wykonujący zawód lekarza, wystawiał poświadczające nieprawdę dokumenty w postaci zwolnień lekarskich, w których poświadczał nieprawdziwe okoliczności niezdolności do pracy osób, pomimo braku przeprowadzenia stosownych badań lekarskich.

Kolejna osoba zatrzymana usłyszała zarzut poświadczenia nieprawdy w dokumentacji zaś pozostałe dwie osoby usłyszały zarzuty dotyczące popełnienia przestępstwa poświadczenia nieprawdy w dokumentacji oraz doprowadzenia ZUS do niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez przedłożenie poświadczającego nieprawdę zwolnienia lekarskiego celem wypłaty zasiłku chorobowego.

Sąd, uwzględniając wniosek prokuratora, zastosował tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy, jednakże uzależnił uchylenie tymczasowego aresztowania, zastosowanego na okres trzech miesięcy od wpłacenia określonej kwoty tytułem poręczenia majątkowego.

W stosunku do trzech pozostałych podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji, zakazu kontaktowania ze wskazanymi osobami, zakazu opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowego.

Podejrzanemu, wykonującemu zawód lekarza grozi kara pozbawienia wolności od roku do lat 10. Za przestępstwa zaś grozi podejrzanym kara od 6 miesięcy do 8 lat. Śledztwo ma charakter rozwojowy i niewykluczone są kolejne zatrzymania.

żródło :http://www.szczecin.po.gov.pl/ opr. ZP KWP