Życzenia świąteczne Ministra SWiA Joachima Brudzińskiego Data publikacji 19.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Z okazji Świąt Wielkanocnych Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński złożył życzenia wszystkim policjantkom, policjantom i pracownikom Policji.

Funkcjonariuszki, Funkcjonariusze

i Pracownicy Cywilni Policji

Wielkanoc to czas przepełniony radością płynącą ze Zmartwychwstania Pańskiego. Właśnie wtedy zastanawiamy się nad tajemnicą Zbawienia, zgłębiamy ją i przeżywamy co roku w szczególny sposób.

Życzę Państwu, aby tegoroczna Wielkanoc umocniła dobro tkwiące w każdym z Was, napełniła nadzieją i dała siłę do dalszej służby Ojczyźnie. Głęboko wierzę, że Wielkanocny czas będzie źródłem szczęścia i pogody ducha, a chwile spędzone w gronie rodziny przyniosą wytchnienie od codziennych zmartwień i trosk.

Na ręce wszystkich Funkcjonariuszek, Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Policji składam serdeczne życzenia zdrowych, spokojnych oraz radosnych Świąt Wielkiej Nocy. Proszę, abyście przekazali życzenia także swoim rodzinom, które nieustannie wspierają Was w codziennej służbie.

Funkcjonariuszkom i Funkcjonariuszom, którzy w Święta będą pełnić służbę życzę, aby konieczności interwencji było jak najmniej. Świadomość, że czuwacie nad bezpieczeństwem sprawi, że Polacy będą mogli przeżywać te Święta w spokoju. Wiem, że możemy na Was liczyć i za to należą się Wam szacunek i wdzięczność. Mam nadzieję, że w czasie wolnym od służby znajdziecie możliwość do świętowania w gronie najbliższych.

Joachim Brudziński