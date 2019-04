Zatrzymany za usiłowanie zabójstwa Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Gdańscy policjanci zatrzymali sprawcę ugodzenia nożem. Do zdarzenia doszło na gdańskim Przymorzu. Mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Teraz grozi mu kara nawet dożywotniego więzienia.

W minioną niedzielę tuż przed północą policjanci odebrali zgłoszenie dotyczące ugodzenia nożem. Do zdarzenia doszło na terenie gdańskiego Przymorza. Sprawca bez powodu zaatakował przechodnia, ugodził go dwa razy nożem i uciekł. Pokrzywdzony trafił do szpitala, a poszukiwaniem sprawcy tego zdarzenia zajęli się gdańscy policjanci.

Od początku nad tą sprawą pracowali kryminalni z gdańskiej komendy miejskiej. Funkcjonariusze w trakcie intensywnej pracy zdobyli i przeanalizowali mnóstwo informacji, przeprowadzili wiele rozmów z potencjalnymi świadkami. Zabezpieczyli nagrania z monitoringów i dokładnie sprawdzili miejsce zdarzenia. W trakcie pracy kryminalni wytypowali sprawce tego przestępstwa i go zatrzymali. Funkcjonariusze przewieźli 29-letniego mieszkańca Gdańska do policyjnego aresztu. Zebrany w tej sprawie materiał dowodowy pozwolił prokuratorowi prowadzącemu śledztwo przedstawić sprawcy zarzut usiłowania zabójstwa. Wczoraj mężczyzna decyzją sądu został tymczasowo aresztowany.

Usiłowanie zabójstwa jest przestępstwem zagrożonym karą nie krótszą od 8 lat, 25 lat albo karą dożywotniego więzienia.

(KWP Gdańsk/ awk)