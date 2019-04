Wspierajmy policyjnego bohatera i innych dotkniętych nowotworem krwi Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Już 10 – 11 maja w 73 hipermarketach Auchan w całej Polsce odbędą się akcje rejestracji potencjalnych dawców krwiotwórczych komórek macierzystych do bazy Fundacji DKMS. Urodzinowe Dni Dawcy Szpiku są wyjątkową okazją, ponieważ już po raz 14. Fundacja DKMS wraz z Auchan Polska łączą swoje siły zwiększając szansę na znalezienie Dawców dla każdego pacjenta potrzebującego przeszczepienia. W tym roku, swoją akcję dedykują w całości policjantowi z Pruszcza Gdańskiego, Rafałowi Waśko choremu na ostrą białaczkę szpikową.

Fundacja DKMS przesłała do Komendy Głównej Policji podziękowania i wyrazy ogromnej wdzięczności dla policjantów i pracowników cywilnych z Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim za nadzwyczajne zaangażowanie w akcję „Pomorze walczy o Rafała i Innych”, która odbyła się na terenie Pomorza w terminie 31.03-14.04.2019. Akcja została w całości zainicjowana przez funkcjonariuszy z Pruszcza Gdańskiego, którzy zadedykowali rejestrację swojemu koledze Rafałowi Waśko. Dzielnicowy z wieloletnim doświadczeniem zachorował na ostrą białaczkę szpikową, a jego jedyną szansą na wyzdrowienie jest przeszczepienie komórek macierzystych od niespokrewnionego dawcy.

Dzięki wielkiemu sercu i zaangażowaniu funkcjonariuszy i pracowników z Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim w akcję, do bazy fundacji DKMS dołączyło podczas akcji prawie 2500 nowych potencjalnych Dawców, zwiększając tym samym szanse osób chorych na nowotwory krwi. Swoim ogromnym zaangażowaniem policjanci przyczynili się do szerzenia idei dawstwa szpiku w Polsce. Funkcjonariusze byli osobiście odpowiedzialni za punkty rejestracyjne, edukację lokalnego społeczeństwa oraz promocję całego wydarzenia.

Bycie policjantem dla Rafała Waśko było marzeniem od dzieciństwa. W 2002 roku udało się zrealizować jego pragnienie. Przygodę z mundurem rozpoczynał w Gdyni, potem przeniósł się do Pruszcza Gdańskiego. Ostatnio pełnił służbę jako dzielnicowy. 13 maja 2018 roku w Cedrach Małych uratował mieszkańców budynku wielorodzinnego, w którym mogło dojść do wybuchu gazu. Tego dnia podczas obchodu swojego rejonu służbowego na jednej z klatek schodowych Rafał Waśko poczuł zapach gazu. Szybko wbiegł na pierwsze piętro, tam gaz był jeszcze bardziej wyczuwalny więc natychmiast rozpoczął ewakuację mieszkańców. Funkcjonariusz sprawdził także znajdujące w tym samym budynku przedszkole. Ewakuował również mieszkańców z pobliskich zabudowań.

Rafał przyjmuje obecnie drugą chemioterapię, docelowo czekają go trzy. A potem, jeśli uda się znaleźć „bliźniaka genetycznego” – przeszczepienie szpiku bądź komórek macierzystych. Pomimo organizowanych w całej Polsce akcji rejestracji potencjalnych dawców szpiku i ponad 32 mln dawców w bazach na całym świecie, dla Rafała nadal nie znaleziono dawcy. Jedyną szansą na uratowanie jego życia jest mobilizacja ludzi o dobrych sercach i dołączanie do baz kolejnych dawców komórek macierzystych.

Historią policjanta zainteresował się również sklep Auchan, który na terenie całego kraju przeprowadza dwa razy w roku wielką akcję rejestracyjną potencjalnych dawców szpiku i komórek macierzystych. W tym roku, swoją akcję dedykują w całości Policjantowi z Pruszcza Gdańskiego, Rafałowi Waśko. Rejestracje odbędą się w 44 miastach na terenie całego kraju w 73 sklepach.

Wesprzyj Rafała i innych chorych na nowotwory krwi i zgłoś się jako dawca. Może akurat Ty jesteś bratem bliźniakiem policyjnego bohatera. Zarejestrowanie w bazie dawców szpiku trwa parę minut. Można to zrobić w dniach 10-11 maja w 73 hipermarketach Auchan w całej Polsce głównie w godzinach 10:00 – 18:00 oraz wesprzeć Fundację DKMS poprzez darowiznę pieniężną do skarbon. Rejestrację potencjalnych Dawców będą wspierać pracownicy – wolontariusze Auchan.

Zarejestrować może się każdy zdrowy człowiek pomiędzy 18 a 55 rokiem życia, ważący minimum 50 kg (bez dużej nadwagi). Zajmuje to tylko chwilę, polega na przeprowadzeniu wstępnego wywiadu medycznego, wypełnieniu formularza z danymi osobowymi oraz pobraniu wymazu z błony śluzowej z wewnętrznej strony policzka. Na podstawie pobranej próbki zostaną określone cechy zgodności antygenowej, a jeśli okaże się, że kod genetyczny Dawcy zgadza się z kodem genetycznym chorego, wtedy dochodzi do przeszczepienia. Wszyscy, którzy chcą się zarejestrować, powinni mieć ze sobą dokument tożsamości z nr PESEL.

Można również wejść na stronę dkms.pl i zamówić do domu pakiet rejestracyjny, zawierający formularz i pałeczki do samodzielnego pobrania wymazu z wewnętrznej strony policzka, a potem niezwłocznie odesłać go do fundacji.

Każdy może wspomóc finansowo rodzinę Rafała poprzez https://zrzutka.pl/w58934. Dodajmy skrzydeł Rafałowi w walce o życie. Liczy się każde wsparcie. Dziękujemy.

Statystyki WMDA (Światowej Organizacji Dawców Szpiku) są alarmujące: co 35 sekund ktoś na świecie zapada na nowotwór krwi. Pośród chorób dziecięcych choroba ta jest najczęstszą przyczyną śmierci. W Polsce, co godzinę stawiana jest komuś diagnoza: białaczka, czyli właśnie nowotwór krwi. Dla wielu chorych jedyną szansą na wyzdrowienie jest przeszczepienie komórek macierzystych krwi lub szpiku. Jedynie 25 procent pacjentów ma szczęście znaleźć Dawcę we własnej rodzinie. Większość przeszczepień odbywa się dzięki Dawcom niespokrewnionym, którzy jako ludzie dobrej woli zarejestrowali się, by bezinteresownie ratować życie każdego chorego, który potrzebuje przeszczepienia.

Fundacja DKMS to aktualnie największa baza dawców szpiku w Polsce, w której zarejestrowanych jest i przebadanych ponad 1 500 00 potencjalnych dawców szpiku, a już 6 440 osób oddało swoje komórki macierzyste lub szpik, dając szansę na życie Pacjentom zarówno w Polsce, jak i na świecie. Fundacja DKMS została zarejestrowana 28 listopada 2008 roku, jednak działalność rozpoczęła 25 lutego 2009 roku.

( mw KGP / DKMS / KWP w Gdańsku)