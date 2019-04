Zniszczył kilkadziesiąt nagrobków – policjanci zatrzymali podejrzanego Data publikacji 19.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci ze Żmigrodu zatrzymali sprawcę dewastacji 35 nagrobków na terenie cmentarza w Żmigrodzie. Straty oszacowano wstępnie na kwotę 20 tysięcy złotych. Wandalowi grozi kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności. Sąd rozpatrzy wniosek o jego tymczasowe aresztowanie.

Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Żmigrodzie po otrzymaniu zgłoszenia o zniszczeniu nagrobków na cmentarzu w Żmigrodzie ustali wstępnie, że poprzedniej nocy nieznany sprawca zdewastował 35 nagrobków, poprzewracał płyty, powyrywał krzyże i ozdobne elementy nagrobków. Straty oszacowano wstępnie na kwotę 20 tys. złotych. Policjanci zebrali materiał dowodowy, przesłuchiwali świadków i weryfikowali wszystkie istotne informacje przekazywane od lokalnej społeczności.

Na podstawie zebranych informacji m. in na miejscu zdarzenia policjanci już kilka godzin później zatrzymali 25-letniego mieszkańca powiatu trzebnickiego.

Zatrzymany był już kilkukrotnie notowany. Przyznał się do wandalizmu na cmentarzu, za co grozi mu kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności, teraz w policyjnym areszcie oczekuje na decyzję sądu. Śledczy nadal pracują nad sprawą.

(KWP we Wrocławiu / kp)