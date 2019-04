Policjanci przejęli podróbki warte prawie 400 tys. zł Data publikacji 19.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Bytomia przejęli ponad 250 sztuk towarów z podrobionymi znakami firmowymi znanych światowych marek o czarnorynkowej wartości ok. 100 tys. zł. Podróbki zabezpieczono w sklepie w centrum miasta, prowadzonym przez 32-letnią bytomiankę. Właścicielce „lewego” towaru może grozić teraz do 5 lat więzienia. Producenci swoje straty oszacowali wstępnie na 400 tys. złotych.

Stróże prawa z wydziału zwalczającego przestępczość gospodarczą bytomskiej komendy skontrolowali sklep w centrum miasta pod kątem handlu podróbkami. W lokalu tym stróże prawa zatrzymali ponad 250 sztuk towarów z podrobionymi znakami firmowymi znanych światowych marek. Ich czarnorynkowa wartość, to około 100 tys. zł. Były to ubrania, obuwie oraz damskie torebki. Przedmioty te zostały już sprawdzone przez przedstawicieli pokrzywdzonych firm, którzy potwierdzili ich nieautentyczność. Łączna suma strat producentów jest w trakcie szacowania i wynieść może nawet 400 tys. zł. 32-letnia bytomianka, która jest właścicielką sklepu, odpowie teraz za wprowadzenie do obrotu towarów z podrobionymi znakami firmowymi, za co grozi jej kara do 5 lat więzienia.

(KWP w Katowicach / kp)