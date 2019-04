Kolejny „Policjant Roku” interweniował po służbie Data publikacji 19.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki dobrej pamięci i refleksowi sierżant Jacek Łukasik (Policjant Roku 2017), funkcjonariusz Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu będąc po służbie udaremnił dalszą jazdę mężczyźnie, który w ogóle nie powinien wsiadać za kierownicę.

W swoim czasie wolnym od służby, jadąc prywatnym samochodem przez ulicę Żółkiewskiego w Nowym Sączu, sierżant Łukasik zauważył BMW i kierowcę, którego kilka dni wcześniej zatrzymywał do kontroli drogowej. Nie byłoby w tym nic dziwnego gdyby nie fakt, że ten mężczyzna miał cofnięte uprawnienia do prowadzenia pojazdów i w tym momencie popełniał przestępstwo. Bez chwili namysłu policjant pojechał za samochodem, a kiedy ten zatrzymał się na parkingu przy jednym z centrów handlowych, funkcjonariusz okazał mężczyźnie swoją legitymację służbową i o zdarzeniu poinformował oficera dyżurnego sądeckiej komendy. Chwilę później na parkingu pojawił się partol Policji, który po sprawdzeniu w bazie danych potwierdził, że 22-latek od kwietnia 2018 roku ma cofnięte uprawnienia do prowadzenia pojazdów mechanicznych, ponieważ w okresie dwóch lat od uzyskania prawa jazdy popełnił trzy wykroczenia zagrażające bezpieczeństwu w ruchu drogowym.

Niestety młody kierowca nie wyciągnął wniosków z poprzednich spotkań z mundurowymi, które zakończyły się dla niego wszczęciem postępowania z art. 180a Kodeksu karnego (Prowadzenie pojazdu mechanicznego po cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami) i jeszcze trzykrotnie został przyłapany przez policjantów na popełnianiu tego samego przestępstwa. Choć sprawa 22-latka jest prowadzona przez sądeckich kryminalnych w formie dochodzenia, to już została objęta nadzorem prokuratorskim.

Za popełnione przestępstwa zgodnie z treścią art. 180a Kodeksu karnego mężczyźnie grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat. Mając na uwadze fakt, że 22-latek dopuścił się tych przestępstw w krótkim odstępie czasu i z wykorzystaniem takiej samej sposobności, sąd może orzec zwiększoną karę.

Na wyróżnienie zasługuje postawa naszego czujnego kolegi, który interweniował pomimo, że był w czasie wolnym od służby.

Dodać należy, że sierżant Jacek Łukasik w 2017 roku wygrał plebiscyt „Policjant Roku” (link: http://kpp-krakow.policja.gov.pl/pl/komunikaty/rozstrzygniecie-plebiscytu-policjant-roku-malopolski-2017 https://gazetakrakowska.pl/jacek-lukasik-policjant-na-pierwszej-linii-frontu/ar/12280040 ).

To już kolejna w tym tygodniu akcja przeprowadzona - w czasie wolnym od służby - przez „policjanta roku”. O zatrzymaniu sprawcy rozboju przez „Policjanta Roku 2015” pisaliśmy tutaj:

http://malopolska.policja.gov.pl/pl/aktualnosci/policjant-kwp-w-krakowie-w-czasie-wolnym-od-sluzby-podjal-skuteczny-poscig-za-bandyta

