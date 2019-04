Grabili piwnice, garaże i altany działkowe. Kres szajki włamywaczy. Data publikacji 19.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj 4 tymczasowe areszty i policyjny dozór dla pięciu włamywaczy z powiatu starachowickiego. Ich bardzo aktywną, przestępczą działalność zakończyli skarżyscy policjanci. Mężczyźni w wieku od 24 do 43 lat podejrzewani są o liczne włamania do garaży, piwnic i altanek działkowych na terenie województwa świętokrzyskiego i na ziemi radomskiej. Niebawem wszyscy staną przed obliczem sądu. Grozi im nawet 10 – letnia rozłąka z pobytem na wolności.

Skarżyscy kryminalni prowadzili sprawę włamania i kradzieży części samochodowych z warsztatu samochodowego należącego do 40 – letniego skarżyszczanina. Zdarzenie miało miejsce na początku stycznia tego roku, a straty wycenione zostały na 1000 złotych. Trop wiódł śledczych do mieszkańców powiatu starachowickiego. Dwaj z nich zostali zatrzymani na początku kwietnia po tym, jak ukradli dwa rowery warte 1000 i 1800 złotych nastolatkom z gminy Bliżyn. Za kratki trafili wówczas 36 – latek i jego o 12 lat młodszy kompan – obaj z gminy Wąchock. Dodatkowo młodszy z mężczyzn miał w skarpetce ukryte zawiniątko z amfetaminą. Kilka dni później miejsce w policyjnym areszcie uzupełnił 43 – letni mieszkaniec Starachowic, współsprawca kradzieży rowerów w Bliżynie. W trakcie przeszukania w miejscu jego zamieszkania funkcjonariusze ujawnili 5 butli z gazem technicznym, które skradzione zostały w gminie Wąchock. Zatrzymany posiadał przy sobie gram amfetaminy. Do grona zatrzymanych dołączył w miniony poniedziałek 34 – letni starachowiczanin, odpowiedzialny za włamanie do warsztatu samochodowego i kradzież części. Za ten sam czyn odpowiadał będzie 37 – latek ze Starachowic, który wpadł w ręce stróżów prawa we wtorek. Przy sobie miał 6 gramów amfetaminy, w piwnicy zaś stos przedmiotów pochodzących z przestępczej działalności. Wszyscy zatrzymani mężczyźni mają bogate kartoteki kryminalne.

Śledczy ustalili, że w różnych konfiguracjach osobowych szajka włamywaczy dokonywała przestępstw w powiatach: skarżyskim, kieleckim, ostrowieckim, starachowickim, szydłowieckim i radomskim. Trwa ustalanie wartości i właścicieli zabezpieczonego mienia. Sprawa jest rozwojowa i nie wykluczone są inne zatrzymania.

Wobec czwórki mężczyzn skarżyski sąd orzekł środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania od 1 do 3 miesięcy. Piąty z zatrzymanych objęty został policyjnym dozorem. Za kradzież z włamaniem ustawodawca przewidział nawet 10 - letni pobyt w więziennej celi.

Skarżyscy policjanci proszą o kontakt osoby pokrzywdzone z wymienionych powiatów, które do chwili obecnej nie zgłaszały popełnionych na ich szkodę włamań i kradzieży. Numer telefonu do policjanta prowadzącego sprawę 41 39 51 343.

Opr. JG

źródło: KPP w Skarżysku-Kamiennej