Odpowiedzą za uśmiercenie psa Data publikacji 19.04.2019 Policjanci komisariatu w Krośniewicach zatrzymali dwie osoby podejrzane o zabicie psa. Zwierzę zostało znalezione w worku na jednej z posesji w Żychlinie. Zatrzymane osoby usłyszą dzisiaj zarzuty. Grozi im kara do 5 lat pozbawienia wolności.

16 kwietnia 2019 roku ok godz. 22.00 dyżurny kutnowskiej komendy otrzymał telefoniczne zgłoszenie o znalezieniu na jednej z posesji w Żychlinie zwłok psa. Na miejsce skierowano patrol, który potwierdził tą informację. Przed pustostanem leżało martwe zwierzę w worku ze sznurkiem zawiązanym na szyi. Sprawą natychmiast zajęli się policjanci z komisariatu w Krośniewicach. Na miejscu zabezpieczono ślady i wykonano szczegółowe oględziny. Już następnego dnia kryminalni ustalili i namierzyli sprawców tego okrutnego czynu. 19 kwietnia 2019 roku oboje zostali zatrzymani. Właścicielką psa okazała się 38-letnia mieszkanka Żychlina i to ona zleciła uśmiercenie psa i dostarczyła narzędzia w postaci worka i sznurka swojemu znajomemu. 19 kwietnia 37-latek oraz 38-letnia kobieta usłyszą zarzuty zabicia psa ze szczególnym okrucieństwem. Za ten czyn ten grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Łodzi / kp)