Policjanci odzyskali części samochodowe pochodzące z kradzionych aut Data publikacji 19.04.2019

Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, wspólnie z funkcjonariuszami Straży Granicznej, odkryli na terenie powiatu zawierciańskiego skradzione części samochodowe. Wiele z nich najprawdopodobniej pochodzi z pojazdów, utraconych na terenie Unii Europejskiej. Jeżeli potwierdzi się, że zostały one zdemontowane ze skradzionych aut, to właściciel firmy recyklingowej może usłyszeć zarzut paserstwa.

Policjanci zwalczający przestępczość samochodową z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, wspólnie z pogranicznikami odnaleźli 27 silników, 16 skrzyń biegów oraz różnego rodzaju części samochodowe, które, jak wszystko na to wskazuje, pochodzą z samochodów skradzionych na terenie Unii Europejskiej. W większości są to silniki z osprzętem i skrzynie biegów samochodów dostawczych oraz elementy karoserii i wyposażenie samochodów osobowych wstępnie oszacowane na kilkaset tysięcy złotych. Postępowanie w tej sprawie prowadzą obecnie zawierciańscy policjanci. Śledczy sprawdzają okoliczności, w jakich zabezpieczone przedmioty trafiły do kraju i ustalają właścicieli aut, z których pochodzą. Sprawa ma charakter rozwojowy. Kodeks karny za handel przedmiotami pochodzącymi z przestępstwa przewiduje karę do 5 lat więzienia.

(KWP w Katowicach / kp)