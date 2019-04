Podejrzany o zabójstwo w areszcie Data publikacji 20.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z powiatu zgorzeleckiego zatrzymali mężczyznę, podejrzanego o zabójstwo. Zatrzymany usłyszał już zarzuty, a decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Bogatyni wspólnie z kolegami ze Zgorzelca zatrzymali mężczyznę podejrzanego o zabójstwo. Do zdarzenia doszło 16 kwietnia br. w godzinach nocnych. Dyżurny Komisariatu Policji w Bogatyni otrzymał zgłoszenie o ranieniu nożem mężczyzny w jednym z salonów gier na terenie miasta. Na miejsce natychmiast zostały skierowane patrole policji. Ranny mężczyzna został przewieziony do szpitala, a policjanci podjęli czynności zmierzające do ustalenia i zatrzymania sprawcy. Niestety w wyniku obrażeń pokrzywdzony zmarł.

Na miejscu zdarzenia pod nadzorem prokuratora czynności wykonywali policjanci z Wydziału Kryminalnego, Dochodzeniowo – Śledczego w tym technik kryminalistyki. Już po niespełna dwóch godzinach zgorzeleccy policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzewanego o tą zbrodnię.

Zatrzymany usłyszał już zarzuty, a Sąd Rejonowy w Zgorzelcu na wniosek prokuratury zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Podejrzanemu grozi kara dożywotniego więzienia.

(KWP we Wrocławiu / dm)