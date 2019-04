Policjanci z przywróconego posterunku pomogli uratować ludzkie życie Data publikacji 23.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Asp. szt. Mariusz Maciulko i sierż. szt. Magdalena Rabczewska pomogli zdesperowanemu mężczyźnie, który próbował popełnić samobójstwo. Profesjonalne działania policjantów to kolejny już dowód, że przywrócenie Posterunku Policji w Przytocznej realnie przyczyniło się do poprawy bezpieczeństwa na terenie gminy.

Dzielnicowy, to policjant pierwszego kontaktu, dbający o poprawę bezpieczeństwa mieszkańców w swoim rewirze, funkcjonariusz, do którego każdy może zwrócić się o pomoc i poradę prawną, przekazać informacje dotyczące bezpieczeństwa. Jest ogniwem łączącym Policję ze społeczeństwem. Przywrócenie Posterunku Policji w Przytocznej w 2017 roku pozwoliło na bliższy i łatwiejszy kontakt ze społeczeństwem, a przez co czas dotarcia do wszystkich potrzebujących, nawet czasami pilnej interwencji, jest znacznie skrócony.

Na taką właśnie pilną interwencję, zostali wezwani policjanci z Posterunku Policji w Przytocznej. Dzielnicowa sierż. szt. Magdalena Rabczewska razem z Kierownikiem Posterunku asp. szt. Mariuszem Maciulko w ciągu kilku minut dojechali na miejsce, gdzie mężczyzna próbował popełnić samobójstwo. Dzięki doskonałej znajomości topografii terenu, nie mieli żadnych trudności w ustaleniu miejsca, w którym doszło do tragedii. Po przybyciu na miejsce, okazało się, że mężczyźnie pomocy udzielała już jego matka, ale nie miała już siły opiekować się nieprzytomnym synem. Policjant do czasu przybycia służb ratunkowych kontrolował czynności życiowe mężczyzny, a jego koleżanka pomagała dojechać ratownikom we wskazane miejsce. Wszystko dobrze się skończyło, mężczyzna odzyskał przytomność i został przewieziony do szpitala.

To już kolejny przykład zaangażowania, empatii i profesjonalizmu policjantów z przywróconego Posterunku Policji w Przytocznej.

(KWP w Gorzowie / mw)