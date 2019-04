Czujni nawet po służbie. Reagują zawsze, gdy łamane jest prawo Data publikacji 23.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Mają różny staż, pracują w różnych jednostkach, wydziałach ale łączy ich jedno – są czujni nawet po służbie. Jak sami przyznają, policjantami są całą dobę i reagują zawsze, gdy łamane jest prawo. Funkcjonariusz z kętrzyńskiej komendy zatrzymał wandala, który rzucając butelką uszkodził zaparkowane auto. Kilka minut później zdecydowana reakcja policjanta uniemożliwiła dalszą jazdę pijanemu kierowcy forda. Nietrzeźwego kierowcę wyeliminowali także młodzi policjanci z Ostródy, którzy zareagowali nie niebezpieczne manewry na drodze, wracając do domu po zakończonej służbie adaptacyjnej. W podobny sposób zareagował olecki policjant wobec 61-letniego kierowcy, który miał ponad 2 promile.

Kętrzyn

W niedzielę (21.04.2019) około godziny 19.00 w Reszlu przy ul. Rynek będący poza służbą policjant przy sklepie spożywczym zauważył mężczyznę, który wszedł na maskę samochodu i zaczął po niej skakać. W pewnym momencie mężczyzna rzucił butelką uszkadzając zaparkowane auto, a następnie zaczął uciekać. Przechodzący ulicą st. asp. Roman Mokijewski widząc całą sytuację natychmiast udał się za uciekającym mężczyzną, informując o całym zdarzeniu oficera dyżurnego kętrzyńskiej komendy. Wandal został zatrzymany na jednej z ulic miasta. Policjant wrócił na miejsce zdarzenia, aby sprawdzić powstałe w autach uszkodzenia. Okazało się, że 26-latek rzucając butelką uszkodził lusterko w zaparkowanym fordzie. W pewnej chwili zobaczył wychodzącego ze sklepu chwiejnym krokiem mężczyznę, który po zrobieniu zakupów wysokoprocentowego trunku wsiadł do zaparkowanego auta i próbował odjechać. Policjant natychmiast zareagował podbiegł do kierowcy i zabrał mężczyźnie kluczyki ze stacyjki uniemożliwiając mu dalszą jazdę, a następnie powiadomił policjantów. Przeprowadzone badanie stanu trzeźwości 29-latka wykazało blisko 3 promile alkoholu w organizmie.

Wkrótce mieszkaniec Reszla odpowie przed sądem. Kodeks karny za ten czyn przewiduje karę 2 lat pozbawienia wolności oraz zakaz kierowania pojazdami nawet do 15 lat.

Natomiast 26-letniemu mężczyźnie za zniszczenie mienia grozi kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 5.000 złotych.

Ostróda

Post. Sylwia Sitnik i post. Marcin Szaniawski - młodzi policjanci Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie w Wielką Sobotę o godzinie 4.00 rano zakończyli służbę adaptacyjną w Ełku i wracali do swoich domów. Około godziny 5.30 kiedy zbliżali się do miejscowości Sorkwity (pow. mrągowski) zauważyli przed sobą pojazd, którego kierujący stwarzał realne zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego - przyspieszał, zwalniał, jechał od prawej do lewej strony jezdni. Młodzi policjanci z każdą nową sytuacją nabierali podejrzeń, że kierujący może być nietrzeźwy. Gdy osobowy golf zwolnił zajechali mu drogę. Post. Sylwia Sitnik podbiegła do auta i od razu wiedziała, że kierujący golfem mężczyzna jest pijany. Natychmiast zabrała mu kluczyki. Na miejsce został wezwany patrol mrągowskich policjantów, który wykonywał dalsze czynności z nietrzeźwym 25-latkiem. Badanie na zawartość alkoholu w organizmie wykazało u niego ponad 2,5 promila. W trakcie tych czynności okazało się jeszcze, że 25-latek nie ma uprawnień do kierowania, a samochód, którym kierował w ogóle nie powinien być dopuszczony do poruszania się po drodze, ponieważ jakiś czas temu został zatrzymany jego dowód rejestracyjny. Auto nie miało też aktualnego OC.

Olecko

W minioną niedzielę (21.04.2019) po godzinie 23.00 funkcjonariusz ogniwa patrolowo-interwencyjnego oleckiej komendy, będąc w czasie wolnym, poinformował oficera dyżurnego, że zatrzymał nietrzeźwego kierującego. Kiedy na miejsce pojechali mundurowi ustalili, że 61-latek na ul. Batorego kierował osobowym oplem, a dalszą jazdę udaremnił mu policjant po służbie. Badanie alkomatem wykazało w organizmie mężczyzny ponad 2 promile alkoholu. Ponadto po sprawdzeniu w policyjnych systemach informatycznych okazało się, że mieszkaniec Olecka posiada również zakaz kierowania pojazdami.

Pamiętajmy! Należy zawsze reagować w sytuacji, gdy widzimy osobę nietrzeźwą wsiadającą za kierownicę samochodu lub na rower. Taka postawa to nasz społeczny obowiązek. Powinno się wówczas podjąć działania zmierzające do nie dopuszczenia takiej osoby do kierowania pojazdem, a w sytuacji, gdy okaże się to niemożliwe, natychmiast powiadomić Policję.

