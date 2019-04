Ponad 2,5 tys. porcji narkotyków zabezpieczyli dolnośląscy policjanci Data publikacji 23.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Dolnośląscy policjanci kontynuują działania wymierzone w przestępczość narkotykową. Tym razem funkcjonariusze z powiatu wałbrzyskiego i oleśnickiego zatrzymali na swoim terenie w sumie 3 mężczyzn podejrzanych o posiadanie znacznych ilości środków odurzających. Policjanci zabezpieczyli ponad 2,5 tys. porcji narkotyków wśród których była amfetamina, metamfetamina i marihuana. Wobec całej trójki sąd wydał już postanowienie o tymczasowym areszcie. Przypomnijmy, że za posiadanie znacznych ilości środków odurzających grozi kara pozbawienia wolności do lat 10.

Policjanci pionu kryminalnego zwrócili uwagę na kierującego samochodem osobowym jadącego ul. Andersa w Wałbrzychu. Mieli podejrzenie, że posiada on przy sobie narkotyki, a także jedzie pod ich wpływem. Podczas wykonanych czynności potwierdziło się, że 43-letni mieszkaniec ukrył w samochodzie środki psychotropowe w postaci amfetaminy, z których można było wprowadzić na czarny rynek ponad 400 porcji handlowych tego narkotyku. Policjanci wykonali także badanie urządzeniem, które wykazało, iż wałbrzyszanin kierował pojazdem pod wpływem tej substancji zabronionej.

Dzień później funkcjonariusze ruchu drogowego wraz z policjantami operacyjnymi w podobnej sytuacji zatrzymali w Wałbrzychu na ul. Moniuszki do kontroli drogowej 30-letniego innego kierującego samochodem osobowym. Mężczyzna tym razem posiadał przy sobie ponad 1850 porcji handlowych narkotyków w postaci amfetaminy, a także marihuanę.

Z kolei policjanci Wydziału Prewencji oleśnickiej komendy pełniąc służbę na terenie miasta zauważyli kierowcę audi. Na widok funkcjonariuszy mężczyzna, siedzący za kierownicą, zaczął się nerwowo zachowywać, co mogło potwierdzać, iż może mieć coś „do ukrycia”. W aucie podczas sprawdzenia policjanci znaleźli susz roślinny i biały proszek. 24-latek został zatrzymany. Narkotyki następnie trafiły do laboratorium kryminalistycznego. W sumie funkcjonariusze zabezpieczyli blisko 500 porcji marihuany, amfetaminy oraz metamfetaminy.

24-latek został doprowadzony przez policjantów do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków. W sprawie wykonywane są dalsze czynności.

W stosunku do wszystkich 3 podejrzanych sąd zastosował już środki zapobiegawcze w postaci tymczasowych aresztów. Za posiadanie znaczniej ilości środków psychotropowych oraz odurzających wg Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii sprawcom grozi kara pozbawienia wolności do lat 10. Ponadto jeżeli wyniki badań krwi potwierdzą, że 43-latek kierował pojazdem pod wpływem środków odurzających może on dodatkowo odpowiedzieć za kolejne przestępstwo.

(KWP we Wrocławiu / mw)