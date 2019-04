W 100-lecie powstania Policji policjanci wyruszą na „Wyprawę dla Jasia” Data publikacji 23.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Ostatnie przygotowania do wyprawy trwają. Policjanci spotkali się już z Jasiem, który trzyma za nich kciuki i kibicuje, aby bez problemów przemierzyli Główny Szlak Beskidów. Nie lada wyzwanie dla policjantów będzie szczególną formą uczczenia 100. rocznicy utworzenia Policji. Przedsięwzięcie zostało objęte honorowym patronatem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach.

Wyprawę zainicjowali dwaj policjanci z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą tyskiej komendy. Łącząc pasje do sportu i zamiłowanie do gór, postanowili przemierzyć Główny Szlak Beskidów, który mierzy ponad 500 km. Chcąc wspomóc 6-letniego Jasia, syna jednego z tyskich policjantów, policjanci postanowili nadać wyprawie charakter charytatywny. U Jasia stwierdzono rdzeniowy zanik mięśni (SMA typ III). Choroba uniemożliwia mu samodzielne poruszanie się i wymaga ciągłej rehabilitacji oraz kosztownego leczenia.

Przedsięwzięcie zakłada, że stróże prawa przemierzą Główny Szlak Beskidów czyli ponad 500 km, w ciągu maksymalnie 19 dni. Założeniem jest uzbieranie kwoty o równowartości 10 zł za każdy przebyty kilometr. Każdy może włączyć się w pomoc!

W inicjatywę włączył się Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów, dzięki któremu mamy możliwość zgromadzenia środków finansowych.

Darczyńcy mogą wpłacać kwoty na konto:

27 1020 2313 0000 3002 0131 4046

z dopiskiem: „Wyprawa dla Jasia” dla ZT NSZZP KMP Tychy

Jaś jest podopiecznym fundacji "Gwiazda Nadziei", gdzie zostanie przekazana zebrana kwota na jego leczenie i rehabilitację.

Za wszelką pomoc dziękujemy.

(KWP w Katowicach / kp)