Zamiast biżuterii otrzymał ręcznik, fałszywy policjant aresztowany Data publikacji 24.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Skuteczne działania policjantów z wolskiego wydziału do walki z przestępczością przeciwko mieniu doprowadziły do ustalenia i zatrzymania mężczyzny podejrzanego o usiłowanie oszustwa. Z ustaleń wynika, że mężczyzna, podając się za policjanta, miał zamiar oszukać 74-letnią kobietę, próbując wyłudzić od niej biżuterię o wartości 50 tysięcy zł. Kiedy pokrzywdzona zorientowała się, że jest ofiarą oszusta, od razu powiadomiła Policję. 23-latek po usłyszeniu zarzutu trafił do aresztu na 3 miesiące.

Mężczyzna zatrzymany przez policjantów

Do komendy na Woli zgłosiła się pokrzywdzona, która zawiadomiła o przestępstwie usiłowania oszustwa na tzw. „policjanta”. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że do 74-letniej kobiety zatelefonował mężczyzna podający się za funkcjonariusza Policji. W trakcie rozmowy telefonicznej informował rozmówczynię, że Policja wie o oszustwie i prosił o pomoc w zatrzymaniu oszustów. Ta pomoc miała polegać na przekazaniu gotówki, czy też innych wartościowych rzeczy. Pokrzywdzona, przekonana, że ma do czynienia z funkcjonariuszem, zamierzała zrobić to, co jej polecono. Kiedy zorientowała się, że najprawdopodobniej padła ofiarą oszusta, przez okno wyrzuciła ręcznik zapakowany w torbę, zamiast biżuterii. O całym zdarzeniu i swoich wątpliwościach powiadomiła Policję.

Sprawą zajęli się operacyjni zajmujący się tego rodzaju przestępczością. Ich wnikliwa analiza sprawy oraz skuteczne działania doprowadziły do ustalenia mężczyzny, który miał mieć związek z nią związek. 23-latek został zatrzymany poza granicami Warszawy. Z ustaleń policjantów wynika, że był on już notowany oraz poszukiwany nakazem doprowadzenia. Podejrzany usłyszał zarzut dotyczący usiłowania oszustwa. Prokurator poparł wniosek policjantów o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania wobec mężczyzny. Sąd przychylił się do wniosku i aresztował go na trzy miesiące. Za przestępstwo oszustwa grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Jak nie stać się ofiarą oszustów?

Przede wszystkim należy zachować ostrożność - jeżeli telefonuje do nas ktoś, kto podszywa się pod członka naszej rodziny i prosi o pieniądze, nie podejmujmy żadnych pochopnych działań.

Nie informujmy nikogo o ilości pieniędzy, które mamy w domu lub przechowujemy na koncie.

Zatelefonujmy do kogoś z rodziny, zapytajmy o to, czy osoba, która prosiła nas o pomoc, rzeczywiście jej potrzebuje. Pamiętajmy, że nikt nie będzie nam miał za złe tego, że zachowujemy się rozsądnie. Nie ulegajmy presji czasu wywieranej przez oszustów.

W szczególności pamiętajmy o tym, że funkcjonariusze Policji NIGDY nie informują o prowadzonych przez siebie sprawach telefonicznie. Nigdy nie proszą też o przekazanie pieniędzy nieznanej osobie.

W momencie, kiedy ktoś będzie chciał nas oszukać, podając się przez telefon za policjanta – zakończmy rozmowę telefoniczną . Nie wdawajmy się w rozmowę z oszustem. Jeżeli nie wiemy jak zareagować powiedzmy o podejrzanym telefonie komuś z bliskich.

