Porwanie dla okupu – kolejny zatrzymany Data publikacji 24.04.2019 Policjanci ze stołecznego wydziału do walki z terrorem kryminalnym i zabójstw zatrzymali mężczyznę podejrzanego o porwanie dla okupu, do którego doszło blisko 5 lat temu. Dzięki funkcjonariuszom kolejna już osoba odpowie za to przestępstwo. 37-letniemu Patrykowi R. ściganemu również listem gończym za liczne oszustwa może grozić kara co najmniej 3 lat więzienia.

Do zdarzenia doszło w czerwcu 2014 roku. Jak ustalili wówczas policjanci, sprawcy wciągnęli młodego mężczyznę do samochodu i przetrzymywali go tam przez kilka godzin. 27-latek miał być okładany pięściami, kopany i duszony, a napastnicy dodatkowo grozili mu pozbawieniem życia i zażądali okupu za jego wypuszczenie. W efekcie pokrzywdzony miał przekazać swoim oprawcom 75 tys. złotych i w ten sposób odzyskać wolność.

Z uwagi na okoliczności zdarzenia i charakter czynu, sprawą zajęli się policjanci ze stołecznego wydziału do walki z terrorem kryminalnym i zabójstw, a śledztwo wszczęła Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga. Czynności operacyjne i procesowe wykonane przez funkcjonariuszy doprowadziły do ustalenia osób mogących mieć związek z tym przestępstwem.

Efektem pracy policjantów i prokuratury jest zatrzymanie kolejnego mężczyzny podejrzanego o ten czyn. Patryk R. przekonał się, że mimo znacznego upływu czasu nie jest bezkarny. Dzięki operacyjnej informacji, funkcjonariusze dotarli do miejsca pobytu mężczyzny na terenie warszawskich Włoch. 37-latek już od dłuższego czasu ukrywał się, ponieważ w maju 2016 r. został za nim dodatkowo wystawiony list gończy, na postawie którego miał trafić do więzienia na 7 lat za liczne oszustwa. Mężczyzna, jak ustalili policjanci, planował w najbliższym czasie wyjechać na stałe za granicę.

Po zebraniu materiału w tej sprawie, Patryk R. został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty. Mężczyzna podejrzany jest o porwanie i wymuszenie rozbójnicze. Z dotychczasowych ustaleń śledczych wynika, że motywem jego działania była najprawdopodobniej próba odzyskania długów. Za to przestępstwo grozi kara co najmniej 3 lat więzienia.

mb

