Blisko 5 kilogramów MDMA przejęli bydgoscy policjanci Data publikacji 24.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Bydgoscy policjanci zwalczający przestępczość narkotykową zatrzymali dwóch mężczyzn, mających związek z narkotykami. Jeden z nich trafił do aresztu na 3 miesiące. Łącznie mundurowi zabezpieczyli blisko 5 kilogramów MDMA, 940 gramów marihuany, około 800 tabletek ecstasy oraz kilka gramów kokainy.

Zarzuty dotyczące posiadania znacznych ilości narkotyków usłyszał 26-letni bydgoszczanin, którym zainteresowali się bydgoscy policjanci zwalczający przestępczość narkotykową. Z ich informacji wynikało, że mężczyzna posiada narkotyki ukryte w różnych miejscach. Kiedy pojechali do jego miejsca zamieszkania ich podejrzenia zaczęły się potwierdzać.

W mieszkaniu na bydgoskich Bartodziejach funkcjonariusze zabezpieczyli kilkaset tabletek ecstasy, proszek i kryształki będące MDMA, kokainę, a do tego pieniądze, trzy telefony komórkowe, wagę elektroniczną, komplet kluczy od innych pomieszczeń. Jednak policjanci wiedzieli, że to nie wszystkie narkotyki, w których posiadaniu jest 26-latek. Razem z nim pojechali do jednej z podbydgoskich miejscowości. Przy pomocy zabezpieczonych chwilę wcześniej kluczy weszli do ustalonego domku letniskowego. Potwierdziło się, że zabronionych substancji mężczyzna posiada znacznie więcej. Policjanci zabezpieczyli tam blisko 5 kilogramów MDMA (będącego pochodną amfetaminy), 940 gramów marihuany, około 600 tabletek ecstasy. O skali prowadzonego procederu świadczą również zabezpieczone przedmioty. To przede wszystkim dwie tabletkarki - urządzenia, które służyły do produkcji narkotyków, lampa czy nawozy do uprawy roślin. Bydgoszczanin został zatrzymany i przewieziony do policyjnej izby zatrzymań.

W tym samym czasie kolejni policjanci zapukali do drzwi mieszkania jego kolegi. Również u niego zostały ujawnione narkotyki: zbrylone kryształki oraz biały proszek, które okazały się MDMA oraz kokainą. Zabronione substancje zostały zabezpieczone, natomiast ich właściciel trafił do policyjnej celi.

Obaj zatrzymani mężczyźni usłyszeli zarzuty z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Natomiast wszystkie ujawnione substancje trafiły do laboratorium kryminalistycznego, gdzie przeprowadzone badania potwierdziły, że są to substancje zabronione ustawą.

Całość zgromadzonego przez policjantów materiału dowodowego trafiła do prokuratora, który po zapoznaniu się z nim zdecydował o wystąpieniu do sądu o zastosowanie tymczasowego aresztu dla pierwszego z zatrzymanych mężczyzn, który odpowiadać będzie za posiadanie znacznych ilości narkotyków. Sąd, po analizie sprawy, przychylił się do wniosku oskarżyciela i aresztował go na 3 miesiące. Natomiast drugi został objęty policyjnym dozorem. Sprawa ma charakter rozwojowy.

Za posiadanie znacznej ilości narkotyków grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Bydgoszczy / kp)