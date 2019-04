Dzielnicowy uratował życie mężczyźnie Data publikacji 24.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzielnicowy z Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku uratował życie nieprzytomnemu 52-letniemu mieszkańcowi naszego miasta. Szybkie i profesjonalne działanie funkcjonariusza sprawiło, że mężczyzna zaczął ponownie oddychać i bezpiecznie trafił pod opiekę lekarzy.

Wczoraj dzielnicowy z Leżajska - sierż. sztab. Tomasz Czereba, jadąc radiowozem, na jednej z ulic miasta, zauważył kobietę, która machała rękami i wzywała pomocy. Zatrzymał się i podszedł do niej. Dowiedział się, że nieopodal leży mężczyzna, który nie daje oznak życia. Natychmiast pobiegł we wskazane miejsce. Zobaczył tam leżącego nieprzytomnego mężczyznę, który był siny.

Policjant niezwłocznie przystąpił do udzielania pierwszej pomocy, w międzyczasie wzywając karetkę pogotowia. Dzielnicowy odchylił poszkodowanemu głowę, udrożnił drogi oddechowe. Dzięki tym czynnościom mężczyzna ponownie zaczął oddychać. Następnie funkcjonariusz ułożył go w pozycji bezpiecznej i do przyjazdu karetki kontrolował jego stan.

Dzięki szybkiej i profesjonalnej pomocy dzielnicowego, 52-letni mieszkaniec Leżajska trafił pod opiekę lekarzy. W szpitalu policjant dowiedział się, że mężczyzna miał atak epilepsji, a jego działanie uratowało mu życie.