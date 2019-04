Co ma wspólnego budowa dróg z policyjnymi kontrterrorystami? Data publikacji 24.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Blisko pół setki budynków usytuowanych w miejscu, w którym zostanie wybudowany II odcinek drogi ekspresowej S14 mają do dyspozycji policjanci z jednostki kontrterrorystycznej w Łodzi. Wszystko dzięki porozumieniu w sprawie korzystania z użyczonych przez Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad nieruchomości. Zostały one wykorzystane w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego realizowanego przez funkcjonariuszy Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Łodzi. 24 kwietnia 2019 roku zorganizowano pokaz specjalny, któremu przyglądać się mogli dziennikarze.

To pierwsza tego rodzaju inicjatywa w Polsce i bardzo cenna, podkreśla Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp. Andrzej Łapiński. Wszystkie obiekty oddane do dyspozycji Policji, a są to zarówno budynki mieszkalne, jak np. hale pofabryczne, zostaną rozebrane przed rozpoczęciem budowy S14. Jak widać budowa dróg może się także przekładać na poziom wyszkolenia i gotowości najbardziej elitarnych oddziałów Policji.

W połowie września 2018 roku odbyły się ćwiczenia policjantów z Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji KWP w Łodzi, w których udział wzięli także antyterroryści z Bydgoszczy, Kielc, Krakowa, Poznania, Wrocławia oraz Służby Ochrony Państwa. Dzięki pilotażowemu porozumieniu funkcjonariusze mogli wykorzystać kilkadziesiąt budynków znajdujących się na terenie powiatu zgierskiego oraz pabianickiego, przejętych pod budowę przyszłych autostrad i dróg ekspresowych.

Mogli sprawdzić swoje umiejętności w warunkach identycznych z rzeczywistymi. Antyterroryści wyważali drzwi, wybijali okna i niszczyli wszystko co stawało im na drodze, a wszystko po to by zatrzymać potencjalnie niebezpiecznego przestępcę. Każdy ze szturmów był w najmniejszym szczególe zaplanowany, dokładnie tak jak dzieje się to w realnych warunkach. Funkcjonariusze sprawdzali również swoje umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Dowódca łódzkiego pododdziału podinsp. Marek Wojcieszek ocenił bardzo wysoko to cenne doświadczenie dlatego też zabiegał o kolejne edycje tego typu szkolenia, z którego skorzystają policjanci z całego kraju.

24 kwietnia 2019 roku namiastkę tego co ćwiczyli policyjni kontrterroryści przez ostatnie miesiące zobaczyć można było podczas specjalnego pokazu.

(KWP w Łodzi / mw)