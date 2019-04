Policjanci z powiatu krakowskiego poszukiwali zaginionego chłopca Data publikacji 25.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki policjantom z powiatu krakowskiego poszukiwania 13-letniego chłopca zakończyły się sukcesem. W wyniku intensywnych poszukiwań, dziecko całe i zdrowe zostało odnalezione dwie godziny po zgłoszeniu.

W Wielki Piątek (19.04 br.) w godzinach popołudniowych dyżurny Komisariatu Policji w Zielonkach otrzymał zgłoszenie o zaginięciu 13-letniego chłopca pochodzącego z powiatu rzeszowskiego, którego wrodzona choroba powoduje, że kontakt z nim jest znacznie utrudniony. Z przekazanych policji informacji wynikało, że tego dnia chłopczyk wraz z ojcem przebywali w odwiedzinach u rodziny w gm. Michałowice, skąd około godziny 14.00 13-latek uciekł w stronę pobliskiego lasu. Policjanci z powiatu krakowskiego niezwłocznie rozpoczęli akcję poszukiwawczą. Udział w niej wzięli policjanci z Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Krakowie oraz z podległych komisariatów z Zielonek, Skały i Skawiny. Do akcji włączyły się również jednostki straży pożarnej oraz OSP. Policjanci wnikliwie sprawdzali każdy sygnał mogący przyczynić się do odnalezienia dziecka. Przeszukiwali pobliski teren oraz las, w kierunku którego chłopiec uciekł. Ponadto mundurowi rozmawiali z napotkanymi osobami oraz sąsiadami. Wszystkim patrolom oraz tubylcom przekazano rysopis poszukiwanego 13-latka. W działania zaangażowano również psa tropiącego. W pewnym momencie jeden z mieszkańców poinformował policjantów, że widział chłopca podobnego do poszukiwanego. Mundurowi udali się we wskazany rejon. Około godz. 16.30 chłopiec został odnaleziony w okolicy wspomnianego lasu, było to kilkaset metrów od domu w którym przebywał. Mundurowi przeprowadzili rozmowę z chłopcem na temat stanu jego zdrowia, na szczęście nic mu nie dolegało. Funkcjonariusze ustalili wszystkie okoliczności, które towarzyszyły temu, iż 13-letni chłopiec opuścił dom bez opieki oraz przeprowadzili z jego ojcem profilaktyczną rozmowę, w celu uniknięcia podobnych zdarzeń w przyszłości.

(KWP w Krakowie / kp)