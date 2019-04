Pod Olsztynem odzyskali konie skradzione na terenie Niemiec Data publikacji 25.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Na terenie Niemiec doszło do kradzieży dwóch koni wartych ponad 1000 Euro. Informacja o tym trafiła m.in. do polskich policjantów. Olsztyńscy kryminalni ustalili, że zwierzęta mogą znajdować się w gospodarstwie na terenie powiatu olsztyńskiego. Informacja została potwierdzona, konie zostały zabezpieczone i wróciły do właścicieli, którzy przyjechali po nie do Polski. Prowadzone w tej sprawie dochodzenie ma wyjaśnić w jakich okolicznościach zwierzęta znalazły się na terenie podolsztyńskiego gospodarstwa i kto odpowiada za ich kradzież.

W nocy z 12 na 13 kwietnia tego roku na terenie Niemiec doszło do kradzieży 2 koni wartych ponad 1000 Euro. Informacja o tym trafiła m.in. do polskich policjantów. W trakcie prowadzonych w tej sprawie czynności okazało się, że zwierzęta mogą być przechowywane w jednym z gospodarstw na terenie gminy Purda w powiecie olsztyńskim. Już po dwóch dniach od zdarzenia (15.04.2019) policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie potwierdzili, że w ustalonej lokalizacji znajdują się konie odpowiadające wyglądem tym skradzionym na terenie Niemiec. Kryminalni przy pomocy wezwanego weterynarza zabezpieczyli zwierzęta do czasu przyjazdu ich prawowitych właścicieli.

Przeprowadzone oględziny oraz kontrola dokumentacji potwierdziły, że ich właścicielami są obywatele Niemiec. Konie wróciły do niemieckiego gospodarstwa, a policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie w toku prowadzonego dochodzenia ustalają w jakich okolicznościach zwierzęta znalazły się na terenie podolsztyńskiego gospodarstwa i kto odpowiada za ich kradzież. Przestępstwo kradzieży jest zagrożone karą 5 lat pozbawienia wolności.

(rp/kw/tm)