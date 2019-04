Zatrzymany oszust recydywista Data publikacji 25.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Olsztyńscy policjanci zatrzymali 35-letniego mieszkańca gminy Gietrzwałd, który był poszukiwany 4 listami gończymi oraz 17 zarządzeniami doprowadzenia do zakładu karnego oraz ustalenia miejsca pobytu. Mężczyzna jest podejrzewany o dokonanie kilkudziesięciu oszustw internetowych, a jego ofiarami mogło zostać kilkadziesiąt osób z terenu całego kraju. 35-latek był już karany za podobne przestępstwa i działał w warunkach tzw. recydywy. Mieszkaniec powiatu olsztyńskiego trafił za więzienne kraty, za którymi może pozostać nawet do 2032 roku.

Policjanci z Zespołu Poszukiwań Celowych Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, zatrzymali 35-latka, mieszkańca gminy Gietrzwałd, który był poszukiwany 4 listami gończymi oraz 17 zarządzeniami doprowadzenia do zakładu karnego oraz ustalenia miejsca pobytu. Mężczyzna do lipca 2018 roku odbywał karę pozbawienia wolności za wcześniej popełnione przestępstwa. Tuż po opuszczeniu więziennych murów powrócił do wcześniej uprawianego procederu. Jest podejrzewany o dokonanie kilkudziesięciu oszustw internetowych. Działał w taki sposób, że na kilku serwisach internetowych oferował do sprzedaży matryce do telewizorów znanej firmy. Kiedy zainteresowany ofertą klient wpłacał należną kwotę (zazwyczaj około 600-700 złotych), sprzedający nie wysyłał zamówionego towaru na wskazany adres i kontakt się z nim urywał. Zgłoszenia dotyczące tych nieudanych zakupów zaczęły trafiać do policjantów. Jak się okazało poszkodowanych było kilkadziesiąt osób z terenu całej Polski.

Wkrótce do policjantów z Zespołu Poszukiwań Celowych Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie wpłynęło pismo zawierające 21 podstaw zatrzymania dotyczące 35-latka. Mieszkaniec gminy Gietrzwałd był poszukiwany 4 listami gończymi wystawionymi przez sądy okręgowe oraz 17 zarządzeniami doprowadzenia do zakładu karnego oraz ustalenia miejsca pobytu z prokuratur rejonowych z terenu całej Polski. Olsztyńscy policjanci wiedzieli, że mężczyzna często zmienia miejsca ukrywania się. Analizując każdą informację funkcjonariusze tuż przed świętami wielkanocnymi (19.04.2019) na olsztyńskim Zatorzu zatrzymali kompletnie zaskoczonego 35-latka. Mężczyzna nie stawiał oporu. Policjanci zatrzymali go tuż przed kolejną planowaną zmianą miejsca swojego ukrywania się.

Mężczyzna wkrótce odpowie za kolejne przestępstwa, o które jest podejrzany. Dokonał ich w warunkach tzw. recydywy, czyli powrotu do przestępstwa, więc kara jaka może zostać orzeczona wobec niego tym razem, może być wyższa. Trafił do olsztyńskiego aresztu śledczego gdzie będzie oczekiwał na kolejne rozprawy. Za kratami może pozostać nawet do 2032 roku.

(KWP w Olsztynie / kp)