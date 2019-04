Policjanci zatrzymali mężczyznę, który ugodził poszkodowanego nożem Data publikacji 25.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj W Wałbrzychu doszło do kłótni pomiędzy dwoma mężczyznami, która mogła zakończyć się tragicznie. Wszystko zaczęło się od tego, że 21-latek nie był w stanie pogodzić się z faktem, że jego wybranka spotyka się z innym partnerem. Poszedł więc do jej mieszkania i wszczął awanturę. Niestety trafił do szpitala, gdyż jego konkurent 26-latek, złapał za nóż i kilkukrotnie dźgnął go nim w okolice klatki piersiowej, brzucha oraz nogę. Podejrzewany został zatrzymany bezpośrednio po zdarzeniu. O jego dalszym losie zdecyduje teraz sąd.

Do niebezpiecznej dla życia sytuacji doszło wieczorem w jednym z mieszkań przy ul. Armii Krajowej w Wałbrzychu. Policjanci prewencji z komendy miejskiej w Wałbrzychu wezwani pod wskazany adres przez ugodzonego nożem mężczyznę szybko ustalili okoliczności w jakich doszło do zdarzenia i rozpoczęli poszukiwania sprawcy uszkodzenia ciała. Na miejscu pojawił się także zespół ratownictwa medycznego, którzy przewiózł poszkodowanego do szpitala.

Uzyskany przez policjantów rysopis i przeprowadzone działania doprowadziły do zatrzymania 26-latka w rejonie skrzyżowania ul. Solickiej z ul. Równoległą w Szczawnie-Zdroju. W toku wykonanych czynności procesowych mężczyzna przyznał się do zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia. Wskazał także nóż, którym zaatakował 21-latka.

Za popełnione przestępstwo podejrzanemu grozi teraz kara pozbawienia wolności do lat 5.

(KWP we Wrocławiu / mw)