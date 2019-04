Żywa lekcja historii- krzewimy pamięć o wybitnych policjantach Data publikacji 25.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj 25 kwietnia / czwartek/ w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp.uczniowie klasy policyjnej Katolickiego Licem św. Tomasza z Akwinu w Gorzowie Wlkp. przeprowadzili "Żywą lekcję historii". W nawiązaniu do obchodzonej w tym roku 100 rocznicy powołania Policji Państwowej przybliżyli postać zasłużonego policjanta z czasów II wojny światowej, mjr Bronisława Marchlewicza. Lekcja historii to jednocześnie jeden z etapów trzeciej edycji ogólnopolskiego konkursu Instytutu Pamięci Narodowej i Komendy Głównej Policji pn. "Policjanci w służbie historii", którego celem jest pogłębienie wiedzy na temat historii Policji oraz wzmocnienie etosu policyjnej służby. Honorowy patronat nad tym przedsięwzięciem objął Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Uczniowie klasy policyjnej w ramach konkursu "Policjanci w służbie historii" podczas żywej lekcji historii zaprezentowali sylwetkę wybitnego policjanta mjr Bronisława Marchlewicza (1899-1972) którego postawa może być wzorem służby Polsce i Polakom. Bronisław Marchlewicz walczył w I wojnie światowej i wojnie polsko- sowieckej. Jednak jego postać znana jest głównie z działalności podczas II wojny światowej, kiedy jako kierownik Policji w Otwocku i członek granatowej Policji uchronił wiele osób, w tym Żydów przed aresztowaniami. Jednocześnie działał w ruchu oporu jako oficer Kadry Polski Niepodległej, Korpusu Bezpieczeństwa i Armii Krajowej pod pseudonimem "Śmiały". W roku 2004 został odznaczony medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata przyznawanym przez jerozolimski Instytut Jad Waszem. W 2009 r. za bohaterską postawę i niezwykłą odwagę wykazaną w ratowaniu Żydów podczas II wojny światowej, za wybitne zasługi w obronie godności człowieczeństwa i praw ludzkich został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

Troje uczniów klasy policyjnej Aleksandra Malara, Maciej Dziekoła, Wojciech Juszkiewicz wraz z wychowawcą Ewą Thel chcąc dowiedzieć się jak najwięcej na temat zasłużonego policjanta pojechało w marcu do Otwocka, gdzie spotkali się z synem pana Marchlewicza, Zbigniewem. Ten opowiedział im o ojcu, jego bohaterskiej postawie oraz przekazał dokumentację z lat bohaterskiej działalności Bronisława Marchlewicza. Spotkanie było także okazją do złożenia kwiatów i oddania czci mjr Bronisławowi Marchlewiczowi na cmentarzu w Otwocku, gdzie został pochowany. Uczniowie udali się także do Ambasady Izraela w Warszawie, skąd również uzyskali bezcenne dokumenty i fotografie dotyczące działalności tegoż wybitnego policjanta. Ze zgromadzonych materiałów stworzyli piękną ekspozycję, którą można obejrzeć w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp.



Uczniom klasy policyjnej Katolickiego Liceum im. Św. Tomasza z Akwinu życzymy powodzenia w dalszych zmaganiach konkursu "Policjanci w służbie historii" i jednocześnie dziękujemy za krzewienie w gorzowskim środowisku historii Policji i jej wybitnych policjantów.

"Kto ratuje jedno życie – ratuje cały świat"



mł.asp. Agata Kądziołka

Wydział Prewencji

KMP w Gorzowuie Wlkp.