Znaleziono trzech potencjalnych dawców dla Rafała Waśko Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Dzięki wielkiemu sercu i zaangażowaniu policjantów z Pruszcza Gdańskiego w akcję "Pomorze walczy o Rafała i Innych", podczas której do bazy DKMS dołączyło prawie 2500 nowych potencjalnych Dawców, wśród nich znaleziono trzech potencjalnych dawców dla Rafała Waśko. Dzielnicowy choruje na ostrą białaczkę szpikową i jest mu potrzebny przeszczep szpiku lub komórek macierzystych. Teraz wszyscy z niecierpliwością oczekują na wiadomość potwierdzającą zgodność któregoś ze znalezionych dawców szpiku z kodem genetycznym naszego kolegi Rafała.

Mundurowi z Pruszcza Gdańskiego cały czas pomagają swojemu koledze Rafałowi Waśko w walce z chorobą. Jest mu potrzebny przeszczep szpiku lub komórek macierzystych. Policjanci wraz z wolontariuszami przez dwa tygodnie zebrali ponad 2400 osób, które zostały zarejestrowanie w bazie dawców szpiku jako potencjalni dawcy.

Dzięki zaangażowaniu policjantów z Pruszcza Gdańskiego wśród tych osób znaleziono dla Rafała Waśko trzech potencjalnych dawców. Teraz wszyscy z niecierpliwością oczekują na wiadomość potwierdzającą zgodność któregoś ze znalezionych dawców szpiku z kodem genetycznym naszego kolegi.

to może zostać dawcą? Każdy zdrowy człowiek pomiędzy 18 a 55 rokiem życia, ważący minimum 50 kg. Rejestracja zajmuje tylko chwilę i polega na przeprowadzeniu wstępnego wywiadu medycznego, wypełnieniu formularza z danymi osobowymi oraz pobraniu wymazu z błony śluzowej z wewnętrznej strony policzka.

Cały czas możemy wejść na stronę dkms.pl i zamówić do domu pakiet rejestracyjny, zawierający formularz i pałeczki do samodzielnego pobrania wymazu z wewnętrznej strony policzka, a potem niezwłocznie odesłać go do fundacji.

Każdy może wspomóc finansowo rodzinę Rafała poprzez https://zrzutka.pl/w58934

Dodajmy skrzydeł Rafałowi w walce o życie!

(KWP we Gdańsku/ mw)