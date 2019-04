Umówił się z dziećmi, teraz siedzi w areszcie Data publikacji 25.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Gdańska zatrzymali mężczyznę, który umówił się z dwiema 13-letnimi dziewczynkami. Do zdarzenia doszło pod koniec minionego tygodnia na gdańskim Suchaninie. Dzięki czujnym rodzicom oraz szybkiej reakcji mundurowych 41-latek trafił do aresztu. Teraz grozi mu do 2 lat więzienia.

Pod koniec minionego tygodnia policjanci z Suchanina odebrali zgłoszenie o tym, że rodzice ujęli mężczyznę, który najprawdopodobniej miał zamiar skrzywdzić ich dzieci.

Policjanci natychmiast pojechali na miejsce i zatrzymali 41-letniego mieszkańca Gdańska, ujętego wcześniej przez zgłaszających. Na miejscu mundurowi dowiedzieli się, że zatrzymany korespondował na jednym z portali społecznościowych z dwiema dziewczynkami w wieku 13-lat oraz zamierzał się z nimi spotkać. Rodzice od razu zareagowali i postanowili sami pojechać na spotkanie z mężczyzną. Kiedy byli na miejscu okazało się, że na spotkanie nie przyszedł nastolatek tylko starszy mężczyzna. Rodzice dziewczynek ujęli 41- latka i zaalarmowali o tym policjantów.

Mężczyzna został przez funkcjonariuszy zatrzymany i przewieziony do policyjnego aresztu. Sprawą zajął się prokurator i pod jego nadzorem policjanci wykonali kolejne czynności m. in. weszli do mieszkania podejrzanego i zabezpieczyli jego komputer oraz telefony komórkowe. Zebrane w tej sprawie dowody m. in. wstępna opinia z zakresu informatyki śledczej pozwoliły prokuratorowi prowadzącemu śledztwo przedstawić 41-latkowi zarzut dotyczący nawiązywania kontaktu z osobą małoletnią za pomocą systemu teleinformatycznego w celach pedofilskich.

Wczoraj sąd przychylił się do wniosku prokuratora i zastosował wobec zatrzymanego 3-miesięczny areszt. Teraz policjanci będą sprawdzać czy nie ma innych pokrzywdzonych w związku z działalnością aresztowanego mężczyzny.

Za to przestępstwo grozi kara do 2 lat więzienia.

(KWP w Gdańsku / mg)