Pomóżmy uratować życie 2-letniego synka naszego kolegi policjanta! Data publikacji 25.04.2019 Tomasz Szwajgiel jest policjantem Komisariatu Policji w Krzeszowicach. Jego dwu letni synek Rafałek zmaga się z bardzo ciężką i rzadką chorobą o podłożu genetycznym - rdzeniowym zanikiem mięśni - SMA2. Choroba rozwija się bardzo szybko, spowodowała, że Rafałek zatrzymał się w rozwoju i zaczął się cofać. Jego mięśnie słabną, ma coraz większy problem z poruszaniem się. Każda nawet najmniejsza infekcja może okazać się dla maluszka zabójcza.

Rafałek został zakwalifikowany do programu lekowego Spinrazą, która zatrzymuje chorobę i jest szansa, że jego mięśnie zamiast słabnąć zaczną się wzmacniać. Pierwsza dawka leku zostanie podana 22 maja br. w placówce „Pomnik Centrum Dziecka” w Warszawie, gdzie będzie miał zabiegi na początku co dwa tygodnie.

„Przed nami życiowa walka, którą musimy stoczyć całą rodziną. To będą ogromne nakłady czasu, energii i pieniędzy. Pieniędzy na ciągłe rehabilitacje, koszty związanie z leczeniem oraz niezbędny sprzęt medyczny i rehabilitacyjny. Pomóż, by nasz wysiłek w walce o zdrowie i dzieciństwo naszego Rafałka nie został spisany na straty. Zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie w gromadzeniu funduszy na szeroko rozumianą pomoc naszemu dziecku – rehabilitacje, wspomaganie rozwoju, konsultacje lekarskie, zakup specjalistycznego sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego oraz leki. Za każdą okazaną z Państwa strony pomoc, będziemy ogromnie wdzięczni! Dodatkowe wsparcie finansowe to dla nas szansa na namiastkę normalności, spokojny sen maluszka i mniejsze ryzyko śmierci. Śmierci, która wyciąga ręce po naszego synka... dwuletnie dziecko.” – Rodzice Rafałka.

Aby przekazać darowiznę przelewem:



Fundacja „Serca dla Maluszka”

Ul. Kowalska 89

43-300 Bielsko-Biała

Bank Millenium 85 1160 2202 0000 0001 9214 1142

Tytułem: Rafał Szwajgiel



Więcej na stronie fundacji „Serca dla maluszka” ►

(KWP w Krakowie / kp)