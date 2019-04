Szczęśliwy finał poszukiwań mężczyzny Data publikacji 26.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Wczoraj funkcjonariusze leżajskiej komendy, wspierani przez strażaków i druhów, po kilkugodzinnych poszukiwaniach, odnaleźli zaginionego 63-letniego mieszkańca naszego miasta. Mężczyzna została przekazany pod opiekę załodze pogotowia ratunkowego.

Kilka godzin trwały poszukiwania 63-letniego mieszkańca Leżajska. W czwartek około godz. 13.30 rodzina powiadomiła Policję o jego zaginięciu. Funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna poprzedniego dnia wyszedł z domu około godz. 15. Miał się udać na spacer do pobliskiego lasu i do chwili zgłoszenia nie wrócił do miejsca zamieszkania. Sytuacja była poważna ze względu na wiek i problemy zdrowotne mężczyzny.

Funkcjonariusze natychmiast po zgłoszeniu rozpoczęli poszukiwania. Do działań zmobilizowano znaczne siły policyjne. W działania bardzo szybko włączyli się również druhowie z OSP w Przychojcu, Giedlarowej, Wierzawicach oraz strażacy z PSP w Leżajsku.

Policjanci odnaleźli zaginionego około godz. 20.30 w miejscowości Stare Miasto, kilka kilometrów od domu. Był zdezorientowany, nie miał widocznych obrażeń. Nie był w stanie wytłumaczyć co się z nim działo od chwili wyjścia z domu. Został przekazany pod opiekę zespołowi pogotowia ratunkowego.

(KWP Rzeszów/ awk)