Nie narażajmy dzieci na niebezpieczeństwo na drodze! 6-latek wjechał quadem do rowu Data publikacji 26.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj W czwartek (25 kwietnia) w gminie Nowe Miasteczko 6–letni chłopiec bez opieki poruszał się quadem drogą gminną i wjechał do przydrożnego rowu. Jazda bez właściwego nadzoru zakończyła się złamaniem nogi. Na miejscu od razu pojawiła się Policja i Pogotowie Ratunkowe. Na szczęście chłopcu nie zagraża niebezpieczeństwo.

W czwartek (25 kwietnia) Policja interweniowała w związku ze zdarzeniem drogowym do jakiego doszło w gminie Nowe Miasteczko. Mały chłopiec za zgodą rodziców, jednak bez ich opieki, jeździł po rodzinnej wiosce czterokołowcem. Mimo, iż pojazd nie był duży, dziecko go nie opanowało i wjechało w przydrożny rów. Natychmiast przyjechało pogotowie ratunkowe, które przewiozło chłopca do szpitala, gdzie został opatrzony. Malec ma złamaną nogę.

Przypominamy że, dziecko w wieku do 10 lat na drodze publicznej nie może kierować jakimkolwiek pojazdem, z wyjątkiem roweru pod opieką osoby dorosłej. Dzieci mają bardzo mało wyobraźni, jeśli chodzi o konsekwencje szybkiej jazdy po trudnym terenie. Nie domyślają się, że na wyboistej drodze, pojazd może wypaść z trasy, uderzyć w drzewo lub przewrócić się, powodując zagrożenie dla ich życia. Osoby dorosłe, które zezwalają na jazdę pojazdami mechanicznymi przez dzieci, narażają się na odpowiedzialność karną, co reguluje art. 96 i 106 Kodeksu Wykroczeń oraz art. 160 Kodeksu Karnego.

Quad - co to jest? Według prawa drogowego quad to czterokołowiec dzielący się na dwa typy: lekki i zwykły. Jeśli pojazd jest zarejestrowany jako czterokołowiec lekki, tzn., że jego masa własna nie przekracza 350 kg, a prędkość maksymalna nie przekracza 45 km/h, pojemność silnika jest mniejsza niż 50 cm3, a moc jednostki napędowej to mniej niż 5.4 KM, to kierujący powinien posiadać prawo jazdy kat. AM lub kategorii wyższej. Prawo jazdy kat. AM można uzyskać na podobnych zasadach, jak inne kategorie praw jazdy. Trzeba mieć skończone 14 lat, przejść badania lekarskie, ukończyć kurs oraz zaliczyć egzamin państwowy, posiadacze kategorii prawa jazdy B1 lub B mogą prowadzić quady o dowolnej mocy i pojemności silnika.

Każdy z nas lubi poczuć „wiatr we włosach” ale żeby móc się cieszyć urokami wspaniałej jady różnego rodzaju pojazdami, należy pamiętać, aby „włączyć myślenie”, znać przepisy ruchu drogowego, posiadać odpowiedni wiek i wymagane uprawnienia oraz umiejętności.

Źródło: sierż. szt. Renata Dąbrowicz - Kozłowska

Komenda Powiatowa Policji w Nowej Soli