„Mobilny” salon gier hazardowych zlikwidowany Data publikacji 26.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Wczoraj buscy kryminalni wraz z funkcjonariuszami Świętokrzyskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Kielcach skontrolowali salon nielegalnych gier hazardowych. „Mobilny” punkt gier mieścił się przy jednej z ulic w Busku – Zdroju. Podczas wspólnych działań, zabezpieczono dwa nielegalne automaty do gier hazardowych. Właścicielowi lokalu oraz organizatorom gier może grozić wysoka kara pieniężna.

Wspólne działania policjantów z zespołu do walki z przestępczością gospodarczą Komendy Powiatowej Policji w Busku – Zdroju oraz funkcjonariuszy Świętokrzyskiego Urzędu Celno – Skarbowego Krajowej Administracji Skarbowej przeprowadzono wczoraj. Funkcjonariusze weszli do wolno stojącego na kołach kontenera, zaparkowanego przy jednej z ulic w Busku – Zdroju. W „mobilnym” punkcie gier ujawnili dwa automaty do gier hazardowych. Zabezpieczyli również znajdujące się w nich pieniądze w kwocie prawie 1000 złotych przeznaczone na wypłatę wygranych. Postępowanie przygotowawcze prowadzić będą funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej.

Zgodnie z Kodeksem Karnym Skarbowym za prowadzenie gier hazardowych wbrew przepisom grozi kara pozbawienia wolności do lat 3 oraz wysoka grzywna.

Opr. TP

Źródło: KPP w Busku – Zdroju