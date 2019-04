Zauważyli pożar i ewakuowali pięć osób z miejsca zagrożonego ogniem Data publikacji 26.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Ochrona życia i zdrowia ludzkiego jest priorytetem w działaniach funkcjonariuszy służb mundurowych. Dali temu przykład dwaj policjanci ze Szczytna, którzy wykazali się czujnością, prawidłową oceną zagrożenia i odpowiednią reakcją. Gdy podczas służby zauważyli płomienie wydobywające się z domu zainterweniowali zapewniając bezpieczeństwo mieszkańcom zagrożonych ogniem zabudowań.

mł. asp. Jarosław Niegowski przy radiowozie

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie - mł. asp. Jarosław Niegowski i sierż. szt. Mariusz Mikulak - to policjanci na co dzień pełniący służbę w referacie ruchu drogowego. Wczoraj (25.04.2019) patrolując ulice Szczytna, parę minut po godz. 10:00 na ul. Lemańskiej zauważyli ogień wydobywający się z domu oraz pobliskich pomieszczeń gospodarczych. Od razu podjechali bliżej, by sprawdzić w tym miejscu i wewnątrz budynków nie ma osób potrzebujących pomocy. Jednocześnie powiadomili odpowiednie służby ratunkowe. W budynkach objętych płomieniami na szczęście nikogo nie było.

Z uwagi na rozprzestrzeniający się ogień, a co za tym idzie zagrożenie pożarowe dla sąsiednich budynków, policjanci ewakuowali z nich 5 osób - w tym 3 dzieci. Jak się okazało, osoby te nie miały pojęcia, że tuż obok pojawiło się tak poważne zagrożenie nie tylko dla ich mienia, ale także życia. Ta niecodzienna policyjna interwencja mł. asp. Jarosława Niegowskiego oraz sierż. szt. Mariusza Mikulaka, dzięki ich szybkości działania, prawidłowej ocenie sytuacji i odpowiednim decyzjom, przyczyniła się do uchronienia życia i zdrowia ewakuowanych osób, a także do ograniczenia strat materialnych powstałych w wyniku pożaru. Teraz śledczy pracują na wyjaśnieniem okoliczności jego powstania.

(aw/tm)