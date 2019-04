Policjant nie dał się oszukać – uważaj i Ty Data publikacji 26.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Za pomocą jednego z popularnych komunikatorów z jednym z policjantów z Grudziądza skontaktował się jego kolega. Dobry znajomy prosił o szybką pożyczkę. Pieniądze miały zostać przekazane za pomocą kodu BLIK. Czujny funkcjonariusz jednak wyczuł podstęp. Okazało się, że to przestępca chciał wyłudzić pieniądze.

Wczoraj (25.04.19) za pomocą jednego z popularnych komunikatorów z jednym z policjantów z komendy w Grudziądzu skontaktował się jego kolega. Znajomy chciał pożyczyć pieniądze, które miały zostać przelane na konto za pomocą kodu BLIK. Piszący stanowczo obstawał, by skorzystać właśnie z tej opcji robienia przelewów i to wzbudziło podejrzenie funkcjonariusza.

Policjant zatelefonował do kolegi i wtedy okazało się, że to nie on prowadził korespondencję. Przestępca włamał się na konto komunikatora i podawał się za znajomego. Szybka reakcja policjanta spowodowała, że zainteresowany natychmiast zmieniał hasło, którym posługiwał się oszust.

Policjanci ostrzegają – jeśli otrzymasz od znajomego prośbę o przelew za pomocą kodu BLIK zadzwoń do tej osoby i potwierdź jej żądanie. BLIK to szybka płatność, której po potwierdzeniu nie uda się już cofnąć.