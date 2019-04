Policjanci na Festiwalu Nauki i Techniki w Kolbuszowej Data publikacji 29.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Pokaz policyjnego sprzętu oraz elementy policyjnego umundurowania, mogli obejrzeć zwiedzający tegoroczny Festiwal Nauki i Techniki zorganizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Kolbuszowej. Wśród wielu propozycji zawodowych skierowanych do absolwentów i uczniów szkół średnich, funkcjonariusze zachęcali do wstąpienia w szeregi Policji.

Festiwal Nauki i Techniki to coroczne wydarzenie organizowane przez Zespół Szkół Technicznych w Kolbuszowej. Spotkanie skierowane było głównie do uczniów szkół średnich i podstawowych. Festiwal był też okazją do popularyzacji kształcenia zawodowego oraz do promocji firm i instytucji działających na terenie Podkarpacia. Motywem przewodnim tegorocznej edycji było hasło: ”Współpraca szkoły z pracodawcami w kształtowaniu kierunków kształcenia na potrzeby lokalnego rynku pracy”.



Wśród wielu ofert, jakie czekały w tym roku na zwiedzających uczniów, była również propozycja od Policji. Przyszli absolwenci szkół średnich mogli zapoznać się z programem rekrutacji do Policji, a także mieli okazję zobaczyć sprzęt i urządzenia, na jakich na co dzień pracują funkcjonariusze. Policyjny technik pokazywał zainteresowanym, w jaki sposób zabezpiecza się ślady na miejscu przestępstwa i wykonuje się odbicie odcisków linii papilarnych.

O specyfice swojej pracy opowiadali policjanci z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Rzeszowie. Funkcjonariusze zademonstrowali m.in. jednostki broni oraz robota służącego do przenoszenia niebezpiecznych ładunków. Ofertę mundurowych wzbogacili także funkcjonariusze policji konnej z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie oraz policjanci na motocyklach, w tym jedyny w Europie policyjny Harley Davidson, który przyjechał z Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie.