Zarzut za usiłowanie zabójstwa dla kierowcy, który doprowadził do wypadku z rowerzystą Data publikacji 29.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Zarzut usiłowania zabójstwa usłyszał 37-letni kierowca zatrzymany przez policjantów z komisariatu na wrocławskich Krzykach. Mężczyzna jest podejrzany o doprowadzenie do poważnego w skutkach wypadku rowerzysty po tym jak w obrębie przejścia dla pieszych doszło do kolizji z jego udziałem. Poszkodowany trafił do szpitala. Do sądu skierowano wniosek o tymczasowe aresztowanie 37-letniego kierowcy. Grozić mu może teraz kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło w sobotę, 27.04.br, w godzinach porannych, na jednej z ulic wrocławskiej dzielnicy Krzyki. Z ustaleń policjantów, którzy wyjaśniali jego okoliczności wynika, że w obrębie przejścia dla pieszych doszło do kolizji rowerzysty z autem osobowym. Kierowca tego samochodu pojechał później za mężczyzną jadącym jednośladem i w pewnej chwili obaj zatrzymali się. Wymienili kilka zdań i rowerzysta odjechał oddalając się w kierunku pobliskiego parku. Kierowca samochodu ruszył za nim w pościg wjeżdżając do pobliskiego parku. Jechał za rowerzystą tak długo, aż doszło do poważnego wypadku z jego udziałem. Mężczyźnie, który przemieszczał się rowerem, pomocy przedmedycznej udzieliły postronne osoby. Z obrażeniami ciała został przewieziony do jednego z miejscowych szpitali.

37-letni kierowca, po wstępnych ustaleniach, został zatrzymany przez funkcjonariuszy i trafił do policyjnego aresztu.

Sprawa została objęta śledztwem prokuratorskim i dziś na bazie zgromadzonych przez policjantów oraz prokuratora materiałów, mężczyzna usłyszał zarzuty za usiłowanie zabójstwa. Prokuratura Rejonowa Wrocław Krzyki-Zachód skierowała do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie na 3 miesiące zatrzymanego kierowcy. Grozić mu może teraz kara dożywotniego pozbawienia wolności.

(KWP we Wrocławiu / mw)