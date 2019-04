Mogła paść ofiarą handlu ludźmi Data publikacji 29.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Polka, na co dzień mieszkająca w Niemczech, zapłakana w nocy zadzwoniła do swojej mamy i poinformowała ją, że może stać się ofiarą handlu ludźmi. Z relacji zrozpaczonej 38-latki wynikało, że jej znajomy, do którego przyjechała w odwiedziny do Włoch, „szykuje ją do sprzedaży”. Nie wiedziała, gdzie może udać się po jakąkolwiek pomoc. Mieszkająca w Łodzi matka prawdopodobnej ofiary handlu ludźmi skontaktowała się z najbliższym komisariatem, gdzie sprawnie zorganizowano międzynarodową pomoc. Przestępstwo handlu ludźmi jako współczesna forma niewolnictwa stanowi jedną z najcięższych zbrodni, godzącą w podstawowe wartości człowieka, jakimi są wolności i godność ludzka. Apelujemy aby przed wyjazdem poznać adresy i numery telefonów ambasady oraz konsulatu RP w kraju, do którego się udajemy.

26 kwietnia 2019 roku, około godziny 2:00, do dyżurnego z VI Komisariatu Policji KMP w Łodzi zadzwoniła zaniepokojona łodzianka. Poinformowała policjanta, że jej 38-letnia córka przybywająca poza granicami Polski może się stać się ofiarą handlu ludźmi. Policjanci potraktowali sprawę bardzo poważnie. Niezwłocznie skontaktowali się telefonicznie z domniemaną ofiarą przestępczego procederu. Pokrzywdzona miała na szczęście możliwość korzystania z telefonu komórkowego. W rozmowie ze stróżami prawa zapłakana potwierdziła wersję przekazaną wcześniej przez swoją mamę. Stwierdziła, że przyjechała do Włoch w odwiedziny do nowo poznanego przyjaciela. W trakcie wizyty zorientowała się, że coś jest nie tak i powzięła przypuszczenie, że jest szykowana na sprzedaż. Kobieta była bardzo zdenerwowana. Obawiała się o swoje życie i zdrowie, szlochała i nie była w stanie podać adresu, gdzie aktualnie przebywa. Poinstruowana przez łódzkiego funkcjonariusza z komisariatu ustaliła adres swojego pobytu. Po wydostaniu się na zewnątrz budynku pozostając w stałej łączności z policjantami z Łodzi kierowana była w stronę najbliższego posterunku „Carabinieri”. Ostatecznie 38-latka bezpiecznie dotarła do placówki włoskiej Policji, a jej życiu i zdrowiu nie zagraża już niebezpieczeństwo.

W tym samym czasie łódzcy policjanci nawiązali kontakt z włoskimi funkcjonariuszami. Posługując się językiem włoskim i angielskim przedstawili im aktualną sytuację pokrzywdzonej. Matce przekazali informacji o tym,że jest już bezpieczna pod opieką służb włoskich. Sprawa zapewne będzie miała ciąg dalszy.

Organy ścigania, w tym Policja, organizacje rządowe jak i pozarządowe starają się uświadomić społeczeństwu, czym jest handel ludźmi i jak się ustrzec, aby nie zostać ofiarą tego przestępstwa. Jesteś ofiarą lub świadkiem handlu ludźmi? Poinformuj! Jeśli jesteś osobą, która została pokrzywdzona w wyniku wykorzystania (np. w prostytucji, w pracy o charakterze przymusowym) lub posiadasz informacje na temat bezprawnych działań związanych z wykorzystaniem innej osoby niezwłoczne powiadom Policję!

Prześlij informację bezpośrednio na Policję, na adres: handelludzmibsk@policja.gov.pl

Zadzwoń na numer telefonu zaufania: +48 664 974 934

Przestępstwo handlu ludźmi jako współczesna forma niewolnictwa stanowi jedną z najcięższych zbrodni, godzącą w podstawowe wartości człowieka, jakimi są wolności i godność ludzka. Zwalczanie tego procederu stanowi wyzwanie dla całej Unii Europejskiej. Wakacje to czas wyjazdów za granicę do prac sezonowych. Grupy przestępcze zajmujące się handlem ludźmi wykorzystują różne metody, aby zwerbować osoby szukające pracy. Kiedy oferta pracy może być oszustwem, jak unikać zagrożeń, jak przygotować się do wyjazdu i gdzie szukać pomocy?

Wyjeżdżając za granicę należy dokładnie sprawdzić wiarygodność przyszłego pracodawcy i upewnić się, co do legalności zatrudnienia. Warto skorzystać z baz ofert pracy od sprawdzonych pracodawców i pośredników pracy. Można skorzystać z takich stron, jak EURES – Europejskie Służby Zatrudnienia (www.eures.praca.gov.pl), czy KRAZ – Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia (www.kraz.praca.gov.pl). Na stronie KRAZ można sprawdzić, czy dana agencja zatrudnienia oferująca pracę, jest zarejestrowana i działa legalnie. Jeśli mamy wątpliwości, czy oferta pracy może budzić obawy, przed wyjazdem warto dokładnie sprawdzić wiarygodność takiego pracodawcy.

Przed wyjazdem warto znać adresy i numery telefonów ambasady oraz konsulatu RP w kraju, do którego się udajemy.

Według Biura Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości handel ludźmi jest trzecim, po handlu bronią i narkotykami, najbardziej dochodowym przestępstwem na świecie. Dlatego tak ważna w tym zakresie jest edukacja. Bardzo ważne jest uświadamianie, że handel ludźmi jest zbrodnią i pozostaje zbrodnią nawet wtedy, gdy odbywa się za zgodą ofiary. Karą za to przestępstwo jest pozbawienie wolności na czas nie krótszy od lat 3, maksymalny jej wymiar to lat 15. Także przygotowanie do tego przestępstwa jest karalne.

Współczesne niewolnictwo może przybierać formę wykorzystania seksualnego, pracy przymusowej, handlu organami, zmuszania do żebractwa lub przymusowego małżeństwa. Nowym przejawem tego procederu jest wykorzystanie ludzi do wyłudzania świadczeń socjalnych i zasiłków, kradzież tożsamości.

Dominującą formą wykorzystania ofiar handlu ludźmi jest ich eksploatacja seksualna. Jednakże ostatnie lata wskazują na wyraźny wzrost wykorzystania ofiar do pracy przymusowej. Wejście Polski do strefy Schengen, tym samym możliwość swobodnego przekraczania granic, spowodowała, że Polska z kraju wyłącznie pochodzenia ofiar stała się krajem zarówno ich tranzytu, jak i przeznaczenia. Ofiary pochodzą głównie z krajów Europy Wschodniej, tj. Ukrainy, Bułgarii, Rumunii, a także państw azjatyckich – Tajlandii, Chin. Polskie ofiary wykorzystywane są głównie w krajach Europy Zachodniej – w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemczech.

Na poziomie krajowym polska Policja w walce z handlem ludźmi współpracuje z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i instytucjami użyteczności publicznej.

O problemie, jakim jest handel ludźmi, należy pamiętać każdego dnia, nie tylko w okresie wakacji czy urlopów. Warto więc wiedzieć jak ustrzec się przed takimi zjawiskami i gdzie udać się po pomoc.

Jeśli stałeś się ofiarą handlu ludźmi zwróć się do ekspertów Krajowego Centrum Konsultacyjno-Interwencyjnego. Udzielą informacji, konsultacji prawnej i wsparcia w kontaktach z właściwymi instytucjami. Po pomoc do pracowników Centrum można zwrócić się telefonicznie, bądź mailowo: tel. 22 628 01 20, email: info@kcik.pl.

Handel ludźmi jest zjawiskiem podlegającym dynamicznym przemianom, którego nasilenie zaobserwowano w Polsce na początku lat 90-tych. Obecnie Polska nie jest już tylko krajem pochodzenia ofiar, ale także krajem tranzytowym, przez który odbywa się transfer ofiar z Europy Wschodniej do Europy Zachodniej oraz krajem docelowym dla ofiar wykorzystywanych głównie w prostytucji i pracy przymusowej.

Definicja

Na skutek nowelizacji Kodeksu karnego, dokonanej ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy o Policji, ustawy – Przepisy wprowadzające Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 98, poz. 626), która weszła w życie w dniu 8 września 2010 roku, do Kodeksu karnego została wprowadzona definicja legalna handlu ludźmi. Za handel ludźmi mogą być uznane wyłącznie czynności sprawcze wskazane wprost w art. 115 § 22 K.k., t.j.:

werbowanie (nakłanianie, zjednywanie, zaciąganie),transport (przemieszczanie, przewożenie z zastosowaniem środków komunikacji),dostarczanie (umieszczanie w innym miejscu),

przekazywanie (powierzanie, dawanie w celu dysponowania),przechowywanie (zatrzymywanie w jednym miejscu, przetrzymywanie w ukryciu) lub przyjmowanie osoby (zatrzymywanie przekazanej osoby).

Istotnym jest przy tym, że w celu wypełnienia znamion przestępstwa handlu ludźmi, wymienione wyżej czynności powinny zostać zrealizowane z zastosowaniem:

przemocy lub groźby bezprawnej, uprowadzenia, podstępu, wprowadzenia w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania,

nadużycia stosunku zależności, wykorzystania krytycznego położenia lub stanu bezradności,

udzielenia albo przyjęcia korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy osobie sprawującej opiekę lub nadzór nad inną osobą.

Niezbędnym elementem w przypadku zakwalifikowania czynu jako wypełniającego znamiona przestępstwa handlu ludźmi jest również podjęcie określonego działania przez sprawcę w celu wykorzystania innej osoby, nawet za jej zgodą w różnych formach seksualnego wykorzystania (w tym w pornografii i w prostytucji), w pracy lub usługach o charakterze przymusowym, w żebractwie, w niewolnictwie oraz wszelkich innych formach wykorzystania poniżających godność człowieka lub w celu pozyskania komórek, tkanek lub narządów wbrew przepisom ustawy. Należy podkreślić przy tym, że jeżeli zachowanie sprawcy dotyczy małoletniego stanowi ono handel ludźmi, nawet gdy nie zostały użyte wyżej wymienione metody lub środki.

Przestępstwo handlu ludźmi jest w Polsce zagrożone karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 (art. 189a Kodeksu karnego), a zatem stanowi zbrodnię. Z uwagi na wysoki stopień społecznej szkodliwości czynu karalne jest również przygotowanie do popełnienia tego przestępstwa (czyn zagrożony karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5).

Handel ludźmi to przestępstwo, które bardzo często ma charakter transgraniczny. Specyfika Polski polega na tym, że jest ona jednocześnie krajem: pochodzenia ofiar wykorzystywanych w innych krajach Europy, docelowym dla ofiar, przede wszystkim, z krajów Wschodniej Europy i Azji,tranzytu ofiar z Wschodniej Europy i Azji do krajów Europy Zachodniej.

Nie bądźmy obojętni!

