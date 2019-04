Oddali cześć bohaterom walczącym o wolną Polskę Data publikacji 29.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z sochaczewskiej komendy pamiętają o bohaterach, którzy oddali życie w walce o wolną Polskę. W ubiegłym tygodniu odwiedzili warszawskie Powązki i złożyli kwiaty na symbolicznym grobie insp. gen. Mariana Borzęckiego - patrona mazowieckich policjantów.

Grób insp. gen. Mariana Borzęckiego na warszawskich Powązkach

Policjanci i pracownicy Policji przed grobem insp. gen. Mariana Borzęckiego mieszczącego się na warszawskich Powązkach

Policjanci i pracownicy Policji przed grobami powstańców warszawskich

Obecny rok jest szczególny dla sochaczewskich policjantów. Obchodzimy 100. rocznicę powstania Policji Państwowej, 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej i Bitwy nad Bzurą, a także 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Pamiętamy o bohaterach walczących o wolną Polskę, wśród których są również przedwojenni funkcjonariusze Policji.

Aby uczcić po nich pamięć, w ubiegłym tygodniu mundurowi i pracownicy Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie, w czasie wolnym od obowiązków służbowych, odwiedzili groby osób, które zginęły w walkach podczas II wojny światowej lub w wyniku późniejszych represji.

Grupa odwiedziła m.in. groby powstańców warszawskich, a także gen. Stanisława Grzmota – Skotnickiego i gen. Franciszka Włada, którzy polegli w Bitwie nad Bzurą we wrześniu 1939 roku.

Szczególna chwila zadumy nastąpiła przed symbolicznym grobem insp. gen. Mariana Borzęckiego. Policjanci złożyli kwiaty na mogile przedwojennego policjanta, który jest patronem mazowieckich funkcjonariuszy. Insp. Borzęcki był absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu w Petersburgu. Od lipca 1919 do października 1921 zastępca komendanta głównego Policji Państwowej, od grudnia 1922 do czerwca 1923 dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, od czerwca 1923 do listopada 1926 był Komendantem Głównym Policji Państwowej. W latach 1927-1934 pełnił funkcję wiceprezydenta Warszawy.

Z chwilą wybuchu II wojny światowej kontynuował działalność społeczną wchodząc w skład Stołecznego Komitetu Samopomocy Społecznej. Jesienią 1939 roku podjął działalność konspiracyjną utrzymując ścisłą współpracę z rządem emigracyjnym, zostając jego pierwszym przedstawicielem na kraj. W marcu 1940 roku w związku z działalnością konspiracyjną został aresztowany przez Niemców i osadzony na Pawiaku, a następnie w obozie w Sachsenhausen. Po przewiezieniu i osadzeniu w obozie Mauthausen został w 1942 roku zamordowany.

Funkcjonariusze i pracownicy sochaczewskiej Policji odwiedzili również grób mjr Bolesława Kontryma ps. „Żmudzin” - policjanta państwowego, jednego z Cichociemnych., który spotkał się z represjami ze strony komunistów. W czerwcu 1952 roku został skazany na karę śmierci, a w styczniu 1953 roku został zamordowany w więzieniu przy Rakowieckiej. W 1957 roku został zrehabilitowany. Miejsce jego pochówku pozostawało nieznane. Dopiero w 2014 roku w kwaterze „Ł” znaleziono szczątki Kontryma na Cmentarzu Wojskowym na warszawskich Powązkach, w miejscu gdzie dotychczas istniał jego symboliczny grób.

(KWP w Radomiu / mw)