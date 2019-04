Policjanci w czasie wolnym od służby zatrzymali nietrzeźwego kierującego samochodem Data publikacji 29.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Dolnośląscy policjanci w czasie wolnym od służby jechali drogą krajową nr 94. W pewnym momencie zauważyli przed sobą toyotę, której sposób jazdy mógł wskazywać na to, że kierujący prawdopodobnie jest pod wpływem alkoholu. Mundurowi gdy zatrzymali samochód i otworzyli drzwi od strony kierowcy, wszystko stało się jasne. Silna woń alkoholu, a następnie badanie stanu trzeźwości przeprowadzone przez wezwany na miejsce patrol potwierdził podejrzenia funkcjonariuszy. 27-letni obcokrajowiec z ponad 2 promilami alkoholu w organizmie został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu oraz Oddziału Prewencji Policji we Wrocławiu jechali drogą krajową nr 94. Byli w czasie wolnym od służby. W pewnym momencie zauważyli jadącą przed nimi toyotę. Kierujący tym pojazdem jechał na przemian raz jednym raz drugim pasem. Takim stylem jazdy ewidentnie stwarzał on zagrożenie w ruchu drogowym.

W związku z podejrzeniem kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu funkcjonariusze na wysokości 62 km drogi krajowej nr 94 zatrzymali kierującego, skutecznie uniemożliwiając mu tym samym kontynuowanie jazdy. Gdy jeden z policjantów otworzył drzwi od strony kierowcy, od razu poczuł wyraźną woń alkoholu. Jak się okazało w samochodzie znajdował się też pasażer, ale on również nie był w stanie prowadzić auta.

Przybyli na miejsce średzcy funkcjonariusze sprawdzili stan trzeźwości kierującego, którym okazał się 27-letni obywatel Ukrainy. Przeprowadzone badanie wykazało ponad 2 promile alkoholu. Ponadto mężczyzna nie posiadał przy sobie żadnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość. Został zatrzymany w policyjnym areszcie, natomiast pojazd zabezpieczono na parkingu strzeżonym.

27-latek, gdy wytrzeźwiał usłyszał zarzut kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości. Policjanci zajęli również tymczasowo mienie w wysokości 2,5 tys. zł. na poczet grożących przyszłych kar. Ponadto funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna posiada uprawnienia do kierowania pojazdami, niemniej jednak za brak przy sobie prawa jazdy podczas kontroli drogowej został ukarany mandatem karnym.

Przestępstwo kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości zagrożone jest karą do 2 lat pozbawienia wolności.

(KWP we Wrocławiu / mg)