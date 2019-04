Głogowscy policjanci odzyskali rowery skradzione w Wielkiej Brytanii o wartości 80 tys. zł Data publikacji 29.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Głogowscy policjanci zatrzymali 33-latka, na stałe mieszkającego w Wielkiej Brytanii i 27-letniego mieszkańca powiatu głogowskiego podejrzanych o paserstwo rowerów. Jak ustalili policjanci, młodszy z mężczyzn za pośrednictwem Internetu oferował do sprzedaży rowery skradzione w Anglii. Policjanci zabezpieczyli sześć jednośladów o łącznej wartości 80 tys. złotych. Zatrzymany grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Policjanci na ślad przestępczej działalności podejrzanych trafili dzięki Internetowi, gdzie pojawiło się ogłoszenie dotyczące sprzedaży bardzo drogiego roweru brytyjskiej marki o wartości blisko 19 tys. zł. W Polsce jednoślad oferowany był do sprzedaży za kwotę 9 999 złotych. Informacja o ofercie dotarła do policjantów za pośrednictwem firmy, która współpracuje z brytyjską marką. Policjanci na tej podstawie ustalili miejsce zamieszkania osoby oferującej rower do sprzedaży. Posiadali również numery rowerów skradzionych na terenie Wielkiej Brytanii.

W wyniku sprawdzeń zabezpieczono 6 skradzionych rowerów o łącznej wartości 80 tys, złotych. W Polsce oferowane były one do sprzedaży najczęściej za połowę swojej ceny.

Policjanci zatrzymali 27-letniego pasera, mieszkańca powiatu głogowskiego i 33-latka, stale zamieszkującego w Anglii, który akurat przebywał w Polsce. To on wysyłał kradzione rowery do kraju. Mężczyzna twierdzi, że nabywał je od rożnych osób, których nie potrafił wskazać.

Obecnie policjanci prowadzą czynności mające na celu ustalenie zakresu i rozmiaru przestępczej działalności obydwu podejrzanych. O odzyskaniu rowerów poinformowano brytyjską Policję.

Za paserstwo podejrzanym grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

(KWP we Wrocławiu / mw)