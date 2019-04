Brązowy krążek i tytuł II Vicemistrzyni Świata w Taekwon-do dla Marty Mysur z KWP w Łodzi Data publikacji 29.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Od 22 do 28 kwietnia 2019 roku na Bawarskich matach w Inzell blisko 1200 zawodników z 64 państw rywalizowało podczas Mistrzostw Świata w Taekwon-do. Z ramienia reprezentacji Polski wystartowała sierż. szt. Marta Mysur z Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Łodzi. Poziom zawodów był bardzo wysoki, rywalizacja zacięta do samego końca. Owocna praca naszej koleżanki spowodowała, iż po kilkunastu dogrywkach z drużyną seniorek zdobyła brązowy medal w technikach specjalnych oraz tytuł II Vicemistrzyni Świata w Taekwon-do.

Nasza koleżanka tuż przed Świętami Wielkanocnymi w COS w Spale przygotowywała się z reprezentacją Polski do Mistrzostw Świata. Kolejna pracowita Wielkanoc w karierze zawodniczki spędzona na kadrze zaowocowała wspaniałym sukcesem. Mistrzostwa Świata w Taekwon-do są imprezą cykliczną odbywającą się co dwa lata. Sam fakt powołania na nie z ramienia reprezentacji kraju to ogromny sukces, a znalezienie się w czołówce medalowej na wspomnianej imprezie po raz 3 z rzędu to udowodnienie, że w policji województwa łódzkiego mamy jednego z wybitniejszych sportowców w kraju. Warto podkreślić, że dla naszej koleżanki to był już 4 start na Mistrzostwach Świata, pierwsze były w hiszpańskim Benidorm, gdzie odpadła tuż przed strefą medalową. Drugie to włoskie Jesolo gdzie sięgnęła po medale indywidualne i drużynowe. Trzecie to tryumf w Irlandii, gdzie nasza koleżanka zdobyła złoty medal, a teraz brąz na ziemiach Bawarii. Jak sama przyznaje poziom jest coraz trudniejszy, kategorie są bardzo obsadzone, a rywalizacja bardzo wyrównana. Tak naprawdę o zwycięstwie na puzzlach podium decydują małe szczegóły, które w końcowej fazie rozdają miejsca medalowe. To nie koniec, tak naprawdę Mistrzostwa Świata były początkiem ciężkiej pracy, która jeszcze przed nią. sierż. szt. Martę Mysur czekają już w najbliższym czasie Mistrzostwa Polski i Puchar Europy w Taekwon-do i Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych.



Gratulujemy i trzymamy kciuki za kolejne występy!!!