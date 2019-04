Narkotykowe zatrzymania Data publikacji 29.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Kieleccy policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową wymierzyli kolejny cios w nielegalny proceder. W ramach prowadzonej wspólnie z prokuraturą sprawy w miniony czwartek zatrzymali 5 osób oraz przejęli ponad 1 kg narkotyków. Wśród osób, które trafiły w ręce stróżów prawa był 39- latek z gminy Łączna, który w trakcie czynności zatrzymania próbował rozjechać samochodem funkcjonariuszy. Decyzją sądu najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie.

Mundurowi z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, którzy na co dzień zajmują się zwalczaniem przestępczości narkotykowej, od jakiegoś czasu wspólnie z prokuraturą prowadzą śledztwo dotyczące nielegalnego obrotu narkotykami. Wykonując czynności w tej sprawie śledczy natrafili na trop, prowadzący m.in. na teren powiatu skarżyskiego. Z materiałów wynikało, że związek z nielegalnym procederem może mieć doskonale znany stróżom prawa 39- latek, wielokrotnie wcześniej notowany za różnego rodzaju przestępstwa. W czwartkowy poranek kieleccy policjanci przystąpili do realizacji dalszych czynności w prowadzonym śledztwie.

Na terenie gminy Łączna mundurowi zauważyli jadące mitsubishi, za kierownicą którego siedział podejrzewany 39- latek. Mężczyzna ten nie zastosował się do poleceń policjantów i próbował uniknąć kontroli. Gdy funkcjonariusze zablokowali mu możliwość dalszej jazdy, mężczyzna włączył wsteczny bieg i próbował rozjechać idących w kierunku japońskiego auta stróżów prawa. Ostatecznie wjechał do przydrożnego rowu i został zatrzymany. Oprócz 39- latka w ręce stróżów prawa prawa trafili jeszcze dwaj inni mężczyźni w wieku 25 i 39- lat, którzy posiadali zabronione substancje oraz 33- letnia kobieta. Do celi trafił również 64- latek, który widząc czynności wykonywane przez policjantów znieważył ich, naruszył ich nietykalność cielesną oraz próbował zmusić do odstąpienia od czynności.

Oprócz zatrzymania osób policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową kieleckiej komendy zdjęli z rynku około 1100 gramów amfetaminy oraz mniejsze ilości białego proszku i tabletek, które trafiły do badań w laboratorium. Funkcjonariusze zabezpieczyli także ponad 11 tys. złotych w gotówce, które mogły pochodzić z nielegalnego procederu. 39- latek, który posiadał znaczne ilości narkotyków i próbował rozjechać policjantów decyzją kieleckiego sądu trafił na 3 miesiące do aresztu.

Opr. KM

Źródło: KMP w Kielcach