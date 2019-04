Tomaszów Lub.: Podziękowania dla policjantów Data publikacji 29.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Do komendy w Tomaszowie Lubelskim wpłynęły podziękowania dla policjantów za pomoc 84-latce. Kobieta wyszła z domu, później straciła orientację i nie potrafiła wrócić do miejsca zamieszkania. Dzięki dyżurnemu, który zauważył kobietę na monitoringu miejskim i koordynował policjantów z patrolówki, kobieta bezpiecznie dotarła do miejsca zamieszkania.

Do Komendanta Powiatowego Policji w Tomaszowie Lubelskim wpłynęły podziękowania za okazaną pomoc i życzliwość policjantów. 84-letnia mieszkanka Tomaszowa Lubelskiego wyszła z domu z zamiarem udania się do kościoła. Niestety, straciła później orientację i nie potrafiła samodzielnie wrócić do domu. Dzięki szybkiej reakcji dyżurnego, który zauważył kobietę na monitoringu miejskim, na miejsce wysłany został patrol. Policjanci ustalili miejsce zamieszkania kobiety i przekazali ją pod opiekę rodziny. Córka 84-latki w ten sposób postanowiła podziękować funkcjonariuszom z Komendy Powiatowej policji w Tomaszowie Lubelskim.

MR.