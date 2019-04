85-latek uwierzył oszustom i stracił pieniądze Data publikacji 30.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci ponownie przestrzegają przed oszustami wyłudzającymi od starszych osób pieniądze metodą na tzw. „policjanta”. Przestępcy są często zatrzymywani dzięki pomocy osób, które mają świadomość tego, że mogą zostać oszukane. Niestety wciąż jesteśmy informowani o kolejnych pokrzywdzonych. Kiedy starsza osoba odbiera telefon od rzekomego „policjanta” z prośbą o pomoc w zatrzymaniu oszustów, często przekazuje przestępcom oszczędności całego życia. Właśnie tak stało się w piątek na Ochocie. 85-letni mężczyzna wysłuchał poleceń rzekomego policjanta z Centralnego Biura Śledczego Policji i dalej zgodnie z przekazywaną przez oszusta na bieżąco instrukcją - przekazał pieniądze mężczyźnie, który miał być kurierem.

W piątek na terenie Ochoty doszło do takiego zdarzenia. Do 85-latka zatelefonował mężczyzna, podając się za policjanta z Centralnego Biura Śledczego Policji. Wmówił pokrzywdzonemu, że jego pieniądze w banku są zagrożone i polecił wypłacić wszystkie oszczędności. 85-latek udał się do banku, gdzie wypłacił pieniądze. Następnie zgodnie z instrukcją przekazał je mężczyźnie na ulicy, który miał być kurierem. Po chwili pokrzywdzony został poinstruowany, żeby w innym banku wypłacił kolejne pieniądze. Kiedy oczekiwał w placówce na transakcje podeszli do niego umundurowani policjanci i poinformowali, że został oszukany. Mężczyzna w wyniku oszustwa stracił pieniądze w kwiecie 20 000 zł.

Aktualnie prowadzone są czynności w celu zatrzymania i ukarania sprawców tego przestępstwa. Jednocześnie funkcjonariusze sprawdzają, czy na terenie dzielnicy nie doszło do innych prób oszustw tą metodą. Dlatego też prosimy o informowanie funkcjonariuszy o wszelkich próbach wyłudzenia pieniędzy w podobny sposób – nr tel. 112, 997, 22 603 93 50, 22 603 93 51.