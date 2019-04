Fałszywy policjant w rękach żoliborskich policjantów Data publikacji 30.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Za oszustwo, usiłowanie oszustwa metodą „na policjanta” oraz posiadanie narkotyków odpowiadać będzie 28-letni obywatel Ukrainy. Mężczyzna został zatrzymany przez żoliborskich kryminalnych, kiedy przyszedł odebrać pieniądze od pokrzywdzonej. Okazało się, że poprzedniego dnia oszukał w ten sam sposób inną osobę. Wobec mężczyzny sąd zadecydował o tymczasowym aresztowaniu. Teraz grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Żoliborscy kryminalni przy ulicy Mickiewicza zatrzymali 28-letniego obywatela Ukrainy. Zanim jednak do tego doszło nieustalona jeszcze osoba zatelefonowała do pokrzywdzonej i podszywając się pod funkcjonariusza policji, pod pretekstem policyjnej akcji wymierzonej w przestępców, nakłaniała swoją ofiarę do pójścia do banku i wypłacenia z konta 20 000 złotych.

Oszust polecił pokrzywdzonej, aby ta oczekiwała pod bankiem. W umówionym miejscu na fałszywego policjanta czekali jednak prawdziwi funkcjonariusze. Kobieta nie straciła swoich oszczędności.

Policjanci, którzy zajmowali się sprawą ustalili, że poprzedniego dnia 28-latek oszukał inną osobę na kwotę 20 tysięcy złotych. W miejscu zamieszkania zatrzymanego mężczyzny znaleźli ponad 4 tysiące złotych oraz torebkę z białym proszkiem. Pieniądze oraz znaleziona substancja zostały zabezpieczone. Po przeprowadzeniu badania okazało się, że była to amfetamina.

Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy pozwolił prokuraturze na postawienie mężczyźnie zarzutów usiłowania oszustwa, oszustwa oraz posiadania narkotyków. Sąd przychylił się do wniosku Policji i Prokuratury o tymczasowym aresztowaniu. 28-latek najbliższe trzy miesiące spędzi za kratami. Za te przestępstwa grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

