Policjanci odzyskali skradziony samochód rajdowy o wartości miliona złotych Data publikacji 30.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu odzyskali skradziony samochód rajdowy o wartości miliona złotych. Natychmiast podjęte działania operacyjne doprowadziły do odnalezienia ukrytego auta w jednym z garaży w Boguszowie-Gorcach. Obecnie policjanci prowadzą czynności zmierzające do zatrzymania sprawcy kradzieży.

Do kradzieży doszło w miejscowości Marcinowice w powiecie świdnickim. Funkcjonariusze natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia rozpoczęli poszukiwanie pojazdu. W wyniku podjętych działań operacyjnych policjanci ustalili, że samochód może znajdować się na terenie powiatu wałbrzyskiego w Boguszowie-Gorcach.

Informacje doprowadziły policjantów do jednego z garaży w tej miejscowości, w którym utracony samochód rajdowy o wartości miliona złotych został ukryty. Wałbrzyscy policjanci odzyskali pojazd i zabezpieczyli go do celów procesowych.

Obecnie funkcjonariusze prowadzą dalsze czynności zmierzające do zatrzymania sprawcy kradzieży.

(KWP we Wrocławiu / mg)