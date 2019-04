Poszukiwany ENA trafił za kratki Data publikacji 30.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Na terenie Wielkiej Brytanii zatrzymano 29-latka poszukiwanego Europejskim Nakazem Aresztowania. Mieszkaniec Łaz jest podejrzany o pobicie ze skutkiem śmiertelnym 30-letniego mieszkańca Chruszczobrodu. Od 7 lat ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Decyzją sądu najbliższe 2 miesiące spędzi w areszcie. Teraz grozi mu 12-lat więzienia.

24 lutego 2012 roku, w jednym z barów na terenie Łaz, ciężko pobity 30-latek trafił do szpitala. Lekarze przez 12 dni walczyli o jego życie. Niestety nie udało się go uratować. Śledczy ustalili, że odpowiedzialny za ten czyn był mający wówczas 22 lata, mieszkający w Łazach pseudokibic jednego z klubów piłkarskich.

Mężczyzna zbiegł z miejsca przestępstwa i od tego czasu ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Policjanci ustalili, że może on przebywać na terenie Wielkiej Brytanii i wystąpili do Sądu Okręgowego w Częstochowie o Europejski Nakaz Aresztowania. Dalsze czynności pomogli realizować policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Dzięki międzynarodowej współpracy organów ścigania 29-letni mężczyzna trafił za kratki. Po przeprowadzeniu wszystkich wymaganych prawem procedur ekstradycyjnych, 17 kwietnia br. został sprowadzony konwojem policyjnym do Polski. Wczoraj policjanci z Łaz doprowadzili go do prokuratury, a następnie do Sądu Rejonowego w Zawierciu, który zastosował wobec niego dwumiesięczny areszt.

Za pobicie ze skutkiem śmiertelnym grozi mu od 2 do 12 lat więzienia.

(KWP w Katowicach / mg)