Policjanci z Chełmna zapobiegli tragedii Data publikacji 30.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Powiatowej Policji w Chełmnie dzięki zdecydowanej reakcji i profesjonalizmowi zapobiegli samobójczym zamiarom. Uratowany mężczyzna trafił pod opiekę lekarzy.

Wczoraj dwaj funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Chełmnie st. sierż. Piotr Rosinke oraz sierż. Jacek Szymański na co dzień pracujący w ogniwie patrolowo–interwencyjnym zostali skierowani na interwencję do jednego z mieszkań na terenie Chełmna. Miał tam przebywać mężczyzna, który za pomocą sms-ów poinformował swoich bliskich, że „chce odebrać sobie życie”. Policjanci niezwłocznie udali się pod wskazany adres, gdzie w pokoju mieszczącym się na czwartym piętrze zastali siedzącego na parapecie desperata. W trakcie rozmowy oświadczył on, że „to już koniec”. Zdecydowana reakcja i profesjonalne zachowanie pozwoliło policjantom udaremnić przerażające zamiary. Mężczyzna trafił na specjalistyczne badania.

(KWP w Bydgoszczy/awk)